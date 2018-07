El presidente y su destino aún incierto

El 30 de octubre del año pasado conversé con el presidente Juan Carlos Varela (JCV). La reunión se dio esa noche a las 8:00 en la Presidencia. Tres y medio años antes, cuando él aspiraba a la presidencia, previo a un debate entre los candidatos sobre el sector agropecuario allá en la feria de Azuero, de repente y sin conocernos recibí una invitación a que le acompañara como uno de sus asesores y, por supuesto, acudí con mi esposa, doña Elvira. Él llegó unas horas después con su Sra., doña Lorena. Era la noche anterior al evento y de una vez luego de la cena nos reunimos para estructurar su presentación del día siguiente.

Después del evento, ya en la tarde, otra vez en el mismo hotel, llamó el candidato Varela a mi celular y preguntó de quién consideraba había sido la mejor presentación, y respondí cual resorte, Juan Jované, después usted y Solís muy parejos, expresó, “ja, ja, cinco personas me felicitaron porque consideraban que había sido el mejor, usted es un hombre sincero, general Paredes, pienso como usted, Jované lo hizo mejor”.

Esta vez, hace nueve meses en la Presidencia, lo encontré extraordinariamente cordial, atento y generoso, ¡ambos solamente! Ya sentados en su despacho, un manojo de hermosas rosas blancas sobre una mesita vetusta que dejó allí el excampeón de los presidentes don Belisario Porras, nos separaban. Era una noche tranquila y silenciosa, solo se escuchaban las olas, y expresó de repente... “mi estilo para gobernar es más torrijista que los dos presidentes del PRD que me antecedieron (se refería a Pérez Balladares y Martín), estoy construyendo la carretera hacia la conquista del Atlántico; allí le interrumpí... “Hay dos estrategias para desarrollar el Atlántico, con estudios, luego planeamiento y etapas de desarrollo ordenadas; y como usted ya lo está haciendo, improvisadamente. “Tiene razón”, JCV. Luego abordó la producción de arroz, ufano porque el ministro Carles le había asegurado que ya habíamos logrado ser autosuficientes en arroz.

Nosotros fuimos autosuficientes hace 40 años, presidente, pero no competitivos, hasta exportamos 500 mil quintales a Irán; “esa no la sabía”, JCV. Le estoy hablando de “autosuficiencia competitiva, que hasta nos permitirá ser muy pronto exportadores en vez de importadores” con el apoyo técnico del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR), cosecha de aguas, riego y semillas vigorosa. “Háblese con Carles es buena persona”,… no lo dudo, trataré. Como ya en breves días JCV viajaría a formalizar las relaciones con China Popular, me atreví a sugerirle que en vez del tren chino hacia Chiriquí y frontera apoyara el cuarto juego de esclusas, casado con la conquista y desarrollo turístico del Atlántico, más bien era una propuesta con viso de un legado electoral del panameñismo; pero el cuarto juego de esclusas, antes que el tren, era la decisión del estadista visionario y de réditos cuantiosos inmediatos, la conveniente, sensata, por supuesto, la propuesta generacional y si lo dudaba, ¡deberíamos someterlo a un referéndum presidente!, ese ferrocarril se convertirá en otro subsidio crónico al infinito o chatarra sobre rieles. Además, Centroamérica y el sur no estarán listos para conectarse al hub chino /panameño sino 20 años después ,… enrojeció.

¿Seguro los amigos de la ACP le han comunicado que el lago Gatún se está salinizando, presidente, y se impone la presa Trinidad junto al 4º juego de esclusas para asegurar agua pura a la población? Deberíamos aprovechar para este reimpulso de la República a los amigos de la China Popular y no para un tren con destino incierto.

Ya al final en el insight político, le expresé en el intercambio de ideas, “regresando de China sorprenda al país con la convocatoria para la nueva Constitución y un nuevo Gabinete político para el reimpulso nacional, levantó la mirada del celular y miró fijamente, exclamando,… ¡ yo me atrevo! Entonces proceda, presidente, sería una fatalidad política que usted nos deje inmersos en la metástasis y circulo vicioso de la actual Constitución causante de todos los vicios, corrupción y destrucción de la sociedad política.

Sin embargo, aquellos que le propongan reformas mediante dos Asambleas o burladero de cambios para que nada cambie en la Asamblea, artículo 313 de la Constitución, ningún aprecio sienten por usted ni por la República, no trance con aquellos; el camino es la constituyente paralela sin injerencia de la Asamblea para nada.

Artículo 314 de la Constitución, cualquiera haya sido su error, amigo presidente, ¡en caso que así fuere!, nada justifica sacrificar los anhelos patrióticos de 4 millones de panameños vs privilegios de 500 políticos en plena metástasis, dizque para garantizar su bienestar personal y político cuando deje la presidencia, ¡no se raje, presidente... empínese sobre la memoria y honor de sus ancestros, no se raje!

El autor es excomandante de la GN y exministro de Estado