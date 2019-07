Reconocer que los pacientes que asisten a las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) ya pagaron por la atención que demandan, es un buen inicio de lo que debe ser un servicio que pone en el centro de todas las acciones a los asegurados y sus dependientes, sin embargo, levantarse a las 3 de la mañana para llegar a formar una fila con el propósito de sacar una cita para ser atendido por un médico especialista se aleja de ese principio, lo cual resulta inadmisible, frustrante y ofensivo para algunos de los paciente que participaron en un focus group que buscaba conocer la perspectiva de ellos ante la problemática existente cada primer día hábil de mes para lograr una cita en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. El 80% se mostró satisfecho con la atención de los médicos al momento de sus citas.

Así como el problema de saturación de urgencias no está en los cuartos de urgencias, el problema de las citas médicas prolongadas no está en la larga fila, pero resolver este molesto inconveniente le dice a los pacientes que nos importa su bienestar. Existen alternativas modernas como los call centers, las aplicaciones en internet, mensajería instantánea tipo WhatsApp, las redes sociales o las apps que pueden ayudar para que los pacientes no tengan que ir físicamente a sacar su cita. Siendo conscientes de que esto no resolverá el problema, ya que para ello se requieren otras acciones estructurales.

Nuestro modelo de salud biologicista, centrado en la enfermedad, carece de un sistema de información gerencial que afecta la toma de decisiones basadas en hechos, lo cual nos lleva actuar por ensayo y error, por ello requerimos un diagnóstico preciso como primer paso, al tiempo que debemos migrar cuanto antes al modelo de atención primaria donde la puerta de entrada al sistema sea el primer nivel de atención, incorporando a los médicos generales o familiares como la base del sistema por ser profesionales capaces que la práctica ha reducido a enviar referencias a especialistas, en lugar de darle el papel protagónico que tienen en los sistemas de salud exitosos del mundo como médicos de cabecera, impulsando además campañas de educación a los pacientes para que se conviertan en corresponsables de su salud.

Definir la cartera de servicio de los médicos especialistas permitirá optimizar este valioso recurso para que se enfoquen en aquellos pacientes con enfermedades de difícil control, apoyar en el diagnóstico complejo, evaluar la respuesta terapéutica, devolviendo al primer nivel de atención aquellas patologías que puedan manejarse sin peligro para los pacientes por los médicos generales y familiares actuando en sinergia, sin duplicidad, mediante el uso del expediente único electrónico o digital, lo que permitirá que los pacientes puedan atenderse con toda su información relevante en cualquier parte del país.

Conocer la demanda proyectada a 10 años permitirá planificar la formación de especialistas necesarios a nivel nacional, para desconcentrar la atención especializada, acercándola donde se genera la demanda, mediante alianzas con la Universidad de Panamá y los mejores centros médicos del mundo para suplir la cantidad y calidad de médicos especialistas que demanda la población. Mientras tanto debemos desarrollar un programa de educación médica continua, que incluya buenas prácticas clínicas y medicina basada en evidencias para nuestros médicos generales, maximizando el beneficio de nuestros pacientes.

Es fundamental no ver el nudo crítico de las citas médicas con especialistas como un problema aislado de coyuntura, es parte de un modelo de atención agotado, por ello debemos tomar en cuenta las determinantes de la salud, económicas, sociales y políticas, promoviendo acciones articuladas en educación de calidad y valores, trabajo digno y bien remunerado, vivienda, nutrición, protección social, seguridad, respeto ambiental, entre otros. Pretender resolver estos problemas solo con acciones sanitarias, es como pensar que el problema de las citas está en la fila.

El autor es médico-economista de la salud