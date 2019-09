El problema es otro…

La semana pasada, la iglesia volvió a los titulares. Esta vez, no fue por agresión sexual a menores, ni por vinculaciones en ningún asesinato. En esta ocasión fue por un hecho que, en realidad, no debía salir del entorno privado de los involucrados.

Resulta que se viralizó en las redes un reportaje del medio digital Claramente, con un video filmado por un supuesto joven venezolano que fue abordado por un sacerdote para ofrecerle dinero a cambio de favores sexuales, a lo cual el “necesitado inmigrante” accede para poder hacer frente a las necesidades de su familia.

Obviamente, esta historia puede tener muchas lecturas distintas que se prestan a todo tipo de conjeturas, principalmente por la demora desde que fuera filmado antes “del ver… de la JMJ” (sic), hasta las razones por las que han decidido sacarlo a la luz. De igual modo, el comunicado de la Conferencia Episcopal separando a los sacerdotes involucrados podrá verse como una medida oportuna y bien intencionada, o como otra explicación tardía tratando de buscar culpables por los actos de los miembros de la iglesia católica.

Pero, al margen de las conspiraciones que puedan crearse alrededor del hecho, vale la pena pensar por qué lo que aparenta ser una relación sexual consensuada entre dos adultos (si hay o no dinero de por medio solo les preocupa a ellos), se convierte en trending topic en las redes sociales y los medios. Porque tenemos que tener muy claro que, en el video de marras, salvo por una confusa mención de “conseguirte un muchacho”, no hay nada más que se pueda considerar ilegal.

El problema de esto, en el fondo, radica solamente en el antinatural celibato, que la iglesia católica insiste en imponer a curas y monjas. Entendamos que cualquier persona puede tomar la decisión de tener o no tener vida sexual. Pero, desde el momento que es impuesto, se hace mucho más probable que choque con las necesidades naturales de los seres humanos. Norma que, independientemente del objetivo teórico que pueda tener, funciona muy bien para rodear de morbo todo lo relacionado con la vida sexual del clero.

Obviamente, las redes sociales se inundaron, como siempre, de ataques por un lado, y excusas por el otro en relación al video. Personalmente, me parece que los sacerdotes deben, como cualquier otra persona, poder tener relaciones sexuales con quién les dé la gana, sin que los demás se metan en ello, salvo que involucre a menores de edad o que sea un acto no consensuado. Lo cual no parece ser el caso.

Lo inaudito fue leer mensajes donde se culpaba de este hecho al “lobby gay”, a la “ideología de género” y, como no puede faltar, “al maligno”, quien sigue poniendo trampas a los sacerdotes para que caigan en las tentaciones de la carne y bla, bla, bla… Todo esto, sumado al hecho de que “hay que rezar mucho por nuestra iglesia, para que no caiga ante los ataques del ángel del mal”…

Honestamente, si quieren hacerle un favor a los curas y monjas, recen mucho porque lo del celibato y la fobia a la homosexualidad se acabe pronto, y puedan ser personas normales, sin tener que seguir escondiéndose cada vez que quieran satisfacer necesidades fisiológicas propias de su especie. Aprovechen, ahora que el sínodo de obispos alemanes está coqueteando con montarles un Martín Lutero 2.0.

Por último, aprovecho para ahorrarle el comentario de: “los no creyentes, ¿por qué tienen que meterse a opinar?”. Pues porque la iglesia opina en todo lo que nos afecta a los ciudadanos, creamos o no en ella. Supongo es puro interés mutuo…