La promesa de Pablo Alborán

“Este será un show donde trataremos de detener el tiempo y nos olvidaremos de los problemas”. Esa es la promesa que hace el cantautor Pablo Alborán a todos sus fanáticos en Panamá, que mañana 15 de marzo se presentará en la arena Roberto Durán.

Tras dos años de ausencia de los escenarios nacionales, regresa con su nuevo disco bajo el brazo, Prometo, su cuarta producción de estudio y del que se desprende su éxito “Saturno”, que a su vez sirve de intro para la telenovela mexicana Caer en tentación (2017).

El español afirma que ha pasado mucho tiempo preparando esta gira, en la que repasará aquellos éxitos que construyeron su carrera como Recuérdame, Solamente tú y Te he echado de menos, así como todas las nuevas canciones de su nuevo álbum. “Espero que el público pueda reencontrarse realmente con lo que soy como músico y poder meterlos a todos en esa burbuja que se crea en los conciertos”, comenta.

Además, recuerda que la última vez que estuvo en Panamá solo logró recorrer el Casco Antiguo y mantener una conversación con su colega Miguel Bosé sobre lo cosmopolita de esta ciudad.

Prometo

Su nuevo álbum, lanzado el 17 de noviembre de 2017, ha sido muy permisivo para el autor de temas como Quimera y Dónde está el amor.

Consiguió darle una pausa a su ajetreada vida y sentarse a escribir como hacía mucho tiempo había querido. “Pude estar fuera un poco de la locura que son las giras, las entrevistas, y logré componer desde la calma de mi casa. Aproveché para musicalmente probar cosas nuevas y tener tiempo de rectificar otras, algo que no había podido hacer en discos anteriores”, explica.

Pero, ¿qué tanto hay de él en esta nueva producción y en sus letras?

Durante una entrevista telefónica con este diario, se le hicieron preguntas relacionadas con sus nuevas creaciones, a lo que antes de responder a alguna de ellas aclaró que no era un experto en el tema del amor.

¿Donde busca refugio?

En mi familia. Mi hermano es un refugio muy grande a nivel profesional porque trabaja conmigo, mi mánager, que es como mi hermana, y mis amigos.

¿Cuándo fue la última vez que sintió miedo de decir: ‘te amo’?

Nunca he tenido esas dificultades. Más que miedo sería respeto, ya que la palabra en sí implica un compromiso grande. Aparte de eso, creo que me paso el día diciendo te quiero.

¿Cuándo cree que sea momento de dejar atrás un amor?

Creo que el momento de dejar atrás las cosas es cuando sientes que no puedes sostenerlo más, que no hay salida, que no vas a avanzar. Hay veces que por mucho que ames a esa persona tienes que cerrar esa puerta. Aprender a decir adiós es lo más duro que hay que aprender en la vida.

¿Hasta qué punto cree que hay que perdonar las fallas que nos puedan cometer?

Cuando me hacen daño se me queda grabado y no se me olvida. Pero, en general, me gusta quedarme solo con lo bueno de las cosas que pasan, porque creo que se pierde mucho tiempo odiando, se pierde mucho tiempo con el rencor, y a mí el tiempo me parece algo clave que no hay que desperdiciar.

¿Hay algo de lo que se arrepienta de haber hecho por amor?

No. Yo he cometido muchas locuras, muchos actos de impulso. Hay que dejarse llevar por lo que uno siente, y no solo en el tema del amor, sino en cualquier situación, pero siempre ser consecuente con lo que pase después.

¿Quién tiene la llave para su corazón?

La tengo yo (risas).