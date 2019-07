Otro puente sobre el Canal

El presidente Varela autorizó la construcción de un cuarto puente sobre el Canal (costo estimado, $2 mil 400 millones). No sabemos cómo el nuevo gobierno lo pagará.

El puente de Las Américas se construyó en 1962 (costó $20 millones), con una capacidad de 9 mil 500 carros diarios. El diseño permitía aumentar la capacidad hasta 12 mil carros diarios. En 2004, el tráfico se triplicó, alcanzando unos 35 mil carros diarios.

En 2010 se construyó el puente Centenario (costó $200 millones). En 2015 los dos puentes ya estaban atiborrados por carros en las dos horas pico principales del día.

Ahora, nuestro gobierno pretende resolver los tranques vehiculares con la construcción de otro puente, paralelo a los existentes. Prometen resolver el martirio ciudadano de viajar unas cuatro a seis horas diarias entre sus viviendas en La Chorrera y Arraiján, y su lugar de trabajo o su lugar de estudio en la ciudad de Panamá. Los tres puentes usarían el espacio de la rotonda vehicular al final de la aeropista del aeropuerto Marcos Gelabert. Esa rotonda ya se abarrota por lo menos dos veces al día. Con un tercer puente ese espacio quedaría saturado. Ciudadanos no creen que otro puente sea la solución.

Comentarios:

•Esta incoherencia urbana tiene más de 80 años de estar en gestación y aún no hay estudios ni plan urbano para ligar los municipios de Arraiján, La Chorrera y Panamá.

•Hace dos semanas, los constructores del puente se reunieron con algunas comunidades en áreas revertidas. No había funcionarios ni del Ejecutivo ni del Municipio de Panamá. No pudieron decirnos la capacidad vehicular del puente, sin embargo, aseguraron que se podrá andar a una velocidad de 110 kilómetros por hora; y que habría dos carriles para el metro tren. Todavía estaban trabajando en el diseño.

•Planean construir un restaurante sobre el puente. Una actividad ajena al problema.

•Estiman que la construcción duraría de cinco a seis años.

•La evidencia muestra que sin planificación integral el número de vehículos crecerá desmedidamente.

•Construir más puentes no eliminará el peregrinaje diario de los ciudadanos; ni la vialidad en la ciudad de Panamá podrá absorber tantos carros.

•Toda construcción en las áreas revertidas debe respetar la Ley 21 de 1997. Dirigir este proyecto desde el órgano Ejecutivo, sin la participación de las autoridades municipales, viola el artículo 233 de la Constitución.

•Los constructores del puente, con la anuencia de las autoridades, destruirán la planificación urbana de las áreas revertidas ordenada por la Ley 21 de 1997. Se rumora que planean eliminar casas actualmente habitadas. La vista del cerro Ancón cambiaría. El paisaje cultural histórico de las edificaciones circundantes quedará arruinado, impidiendo ese goce y apreciación escénica de nacionales y extranjeros.

•Las comunidades aledañas como Albrook, Ancón, Balboa, Clayton, Corozal, Diablo, Los Ríos, Paraíso, Pedro Miguel, Quarry Heights se verán afectadas por el tránsito vial.

•La actividad portuaria y otros negocios también serán afectados.

•Los únicos beneficiarios serán los que construyen el innecesario puente y los políticos que lo propusieron.

Otras ideas para reducir el tiempo del diario peregrinaje a la ciudad de Panamá:

•La planificación urbana integral es esencial para generar calidad de vida ciudadana.

•Realizar un estudio-plan urbano para ligar las ciudades de La Chorrera, Arraiján y Panamá como polo de crecimiento urbano.

•El plan urbano debe incluir creación de empleos, escuelas de calidad, centros de salud, áreas recreativas, áreas comunitarias, transporte público local, todos cercanos a las comunidades.

•Paralelamente a lo anterior, procurar reducir tranques.

•Implementar prontamente un metro bus entre La Chorrera, Arraiján y Panamá.

•Algunos sugieren experimentar con modificar el horario de trabajo para los que peregrinan diariamente. Proponen que los empleados y dueños de empresas dialoguen sobre la implementación de dos distintas horas de inicio de labores, por ejemplo, 8:00 a.m. y 11:00 a.m. Repartir los vehículos en dos turnos de llegada y dos de salida reduciría la cantidad vehículos en cada momento pico, eliminando así los tranques. Es posible que con 70% para las 8:00 a.m. y 30% para las 11:00 a.m. sería suficiente para uniformar el flujo.

La construcción del puente produciría enormes desarreglos a las comunidades durante los 5-6 años de construcción, sin esperanzas de satisfacer las necesidades comunitarias en ninguna de las ciudades afectadas. En cambio, creación y ejecución de un plan urbano con participación ciudadana durante los próximos 5-6 años redundaría en grandes beneficios comunitarios a un costo significativamente menor que la construcción del puente.

El autor es ingeniero