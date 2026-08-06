¿Qué es real?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Siempre hemos convivido con la inteligencia artificial.

Mucho antes de que el mundo aprendiera a pronunciar sus siglas, los algoritmos ya decidían qué anuncio aparecía frente a nosotros, qué ruta tomar para llegar más rápido a casa o qué película recomendarnos un domingo por la tarde. La inteligencia artificial no nació ayer. Lo que cambió fue su presencia.

Después de la pandemia dejó de esconderse detrás de las pantallas. Hoy habita el paisaje.

Aunque la popularización de herramientas como ChatGPT hizo que la inteligencia artificial se volviera visible para millones de personas a partir de 2022, la realidad es que convivimos con esta tecnología desde hace décadas.

Sus primeras aplicaciones cotidianas aparecieron en los años noventa con los filtros inteligentes de correo electrónico; en los años 2000 impulsó la evolución de los motores de búsqueda como Google; y durante la década de 2010 se integró a asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant, así como a los sistemas de recomendación de plataformas como Netflix, Spotify y YouTube.

Hoy también está presente en funciones tan habituales como la navegación por GPS, el reconocimiento facial de los teléfonos, la detección de fraudes bancarios y las cámaras que optimizan automáticamente las imágenes.

Tan presente que, anoche, antes de dormir, recibí el menú del servicio de catering de la oficina. El diseño era una imagen generada con inteligencia artificial.

Al despertar, el resumen de noticias había sido organizado por inteligencia artificial.

En el camino al trabajo, el servicio de música eligió la banda sonora de mi mañana mediante inteligencia artificial.

Mientras conducía, observé las vallas publicitarias de la ciudad. Casi todas utilizaban personas que probablemente nunca existieron frente a una cámara.

Más tarde abrí Instagram para enterarme de lo que ocurría en el mundo. Rostros perfectos. Paisajes imposibles. Productos fotografiados sin fotógrafo. Escenas sin actores. Imágenes sin memoria.

Entonces apareció una pregunta que me ha acompañado durante todo el día.

¿Qué es real?

Hace casi veinte años conversaba con mi hijo sobre Photoshop y la inteligencia artificial. Él era apenas un niño y hablábamos de fotografías alteradas digitalmente.

Recuerdo que le pregunté cómo sabía cuándo una imagen había sido modificada.

Su respuesta fue tan sencilla como brillante.

—Pues para hacer esas imágenes usan herramientas para engañar a los ojos.

En aquel entonces el reto consistía en descubrir el truco.

Hoy ya no buscamos descubrirlo. Lo aceptamos. Y, muchas veces, lo preferimos.

La inteligencia artificial no solo produce imágenes. Está sustituyendo silenciosamente el registro de la realidad.

Eso me preocupa.

Hace unos días busqué fotografías de especies panameñas en espacios donde esperaba encontrar evidencia científica. Encontré ilustraciones generadas con inteligencia artificial. No eran fotografías.

No eran individuos que alguna vez respiraron en nuestros bosques o nadaron en nuestros mares.

Eran interpretaciones. Y comprendí que el problema no era estético. Era histórico. Porque una fotografía de una rana tomada por un investigador no es simplemente una imagen bonita. Es un instante irrepetible. Es evidencia de que ese animal estuvo allí, en ese lugar y en ese momento.

Lo mismo ocurre con una ballena, un arrecife, un glaciar o un bosque. La fotografía documenta. La inteligencia artificial imagina. Las dos tienen valor. Pero no cumplen la misma función.

También desaparecen, poco a poco, los modelos, los actores, los extras y hasta los fotógrafos de muchas campañas publicitarias.

No porque hayan dejado de existir, sino porque fabricar una realidad resulta más rápido que salir a encontrarla. Y esa sustitución, casi imperceptible, termina moldeando nuestra memoria.

Las generaciones futuras buscarán imágenes de nuestro tiempo.

¿Encontrarán documentos o encontrarán ilustraciones?

¿Podrán distinguir qué ocurrió realmente y qué fue una recreación?

Como periodista, esa pregunta me inquieta profundamente.

El periodismo ha construido buena parte de la memoria del mundo sobre evidencias: fotografías, videos, grabaciones, documentos y testimonios.

Cada uno constituye una huella. La historia.

Cada uno dice: esto ocurrió.

Si reemplazamos esas huellas por imágenes sintéticas, no solo cambia la estética de una época.

También cambia la forma en que será recordada.

No escribo estas líneas desde el rechazo a la inteligencia artificial.

La utilizo. La estudio. La enseño. Y probablemente mañana vuelva a apoyarme en ella. Es una herramienta extraordinaria.

Pero, precisamente porque lo es, debemos preguntarnos qué espacios nunca debería ocupar.

Hay una diferencia enorme entre crear y documentar. Entre ilustrar y registrar. Entre imaginar y preservar.

Quizá el mayor desafío de esta generación no sea aprender a convivir con la inteligencia artificial.

Quizá sea conservar intacto el valor de aquello que solo la realidad puede producir. Porque una sociedad que deja de registrar el mundo real termina dependiendo de las versiones que inventa sobre él. Y entonces ya no solo cambia el presente. También cambia el pasado. Y cuando el pasado deja de ser una memoria para convertirse en una simulación, la pregunta deja de ser tecnológica. Se vuelve profundamente humana: ¿Qué es real?

La autora es periodista y docente.