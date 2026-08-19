¿Qué es un diplomático de carrera y por qué es importante?

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En un mundo cada vez más interconectado, la seriedad con la que un país asume su representación internacional no es un asunto menor. De ella dependen la defensa de los intereses nacionales, la asistencia a los connacionales en el exterior y, en buena medida, la imagen que proyecta el Estado ante la comunidad internacional. Por ello, vale la pena preguntarnos: ¿qué es un diplomático de carrera y por qué se valora su función?

Un diplomático de carrera es, ante todo, un servidor público que ha obtenido su ingreso a la Carrera Diplomática y Consular mediante un concurso basado en el mérito. No se trata simplemente de ocupar un cargo en una embajada o consulado, sino de ejercer una profesión que exige dedicación, formación especializada, experiencia y conocimiento de las normas que regulan las relaciones internacionales.

En Panamá, esta carrera pública forma parte de las contempladas en el artículo 305 de la Constitución Política, bajo los principios del sistema de méritos. Esto refleja una idea fundamental: determinadas funciones del Estado requieren profesionalización, continuidad y criterios objetivos para el ingreso y desarrollo de quienes las ejercen.

La carrera cuenta, además, con un escalafón propio de rangos diplomáticos, cuyo reconocimiento y uso corresponden exclusivamente a sus miembros, conforme a las leyes y normas que la regulan, entre ellas las leyes 28 de 1999 y 60 de 2015, así como el Decreto Ejecutivo 368 de 2018.

Quienes integran la carrera se preparan para representar al Estado panameño internacionalmente; proteger, defender y promover los intereses nacionales en el exterior; asistir a los panameños fuera del país; preservar las relaciones de amistad y cooperación con otras naciones**,** y contribuir a la solución pacífica de controversias.

A lo largo de la historia, los Estados han reconocido la importancia de seleccionar cuidadosamente a quienes defienden sus intereses ante otras naciones. Actualmente, buena parte del marco jurídico internacional de esta actividad se encuentra establecido en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963.

La percepción que se tiene de la vida diplomática muchas veces dista de la realidad. Los funcionarios sirven durante años en países con condiciones complejas, idiomas diferentes y culturas distintas de la propia, con frecuencia alejados de sus familias por largos períodos. Son sacrificios inherentes a una profesión que han escogido para servir a su país.

Precisamente por las exigencias de esta función, numerosas naciones han desarrollado rigurosos mecanismos de ingreso, formación y ascenso. En nuestra región existen países con una sólida tradición en este ámbito y prestigiosas instituciones como el Instituto Rio Branco (Brasil), el Instituto Matías Romero (México), la Academia Diplomática Andrés Bello (Chile) y la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar (Perú).

Pertenecer a estos servicios de carrera supone superar concursos exigentes, recibir formación especializada y someterse a evaluaciones a lo largo de la vida profesional. Sus cuerpos diplomáticos constituyen, en muchos casos, instituciones respetadas y son motivo de orgullo nacional.

Fuera de nuestra región encontramos también países con una larga tradición de profesionalización de sus servicios exteriores, como España, Singapur y Egipto, entre otros. Más allá de las diferencias entre sus modelos, comparten un principio esencial: la política exterior demanda conocimiento especializado, experiencia y continuidad institucional.

No es casualidad que muchos países con servicios diplomáticos altamente profesionalizados hayan logrado proyectar una influencia internacional que supera incluso su peso geográfico o demográfico.

La lógica es sencilla. Los gobiernos cambian, como corresponde en una democracia, pero los intereses del Estado trascienden los períodos presidenciales. Su defensa exige funcionarios de carrera capaces de preservar la memoria institucional y aportar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria.

Podemos entenderlo mediante una analogía. Si necesitáramos atención médica, ¿preferiríamos ser atendidos por un profesional debidamente formado y capacitado? Naturalmente, la diplomacia y la medicina son profesiones diferentes, pero comparten un principio elemental: existen responsabilidades para las cuales la preparación profesional importa.

Defender la Carrera Diplomática y Consular no significa sostener que sus integrantes sean infalibles ni negar que el sistema pueda y deba mejorarse. Significa reconocer el valor del mérito y la profesionalización como principios de la administración pública.

Panamá debe continuar fortaleciendo esta carrera mediante concursos públicos de ingreso y ascenso periódicos, rigurosos y transparentes, sometidos al escrutinio público y protegidos de interferencias político-partidistas.

El autor es diplomático de carrera.