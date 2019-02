¿Qué queremos como país?

La Constitución política vigente señala los requisitos para ser presidente o vicepresidente de la República como sigue, artículo 179: “Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere: Ser panameño de nacimiento. Haber cumplido 35 años de edad”.

Esto implica que todo panameño que cumpla con esos requisitos está habilitado constitucionalmente para ser presidente o vicepresidente constitucional. Cada partido político, candidato a presidente, directorio nacional o combinación de estos, escoge a quien encuentra oportuno sea el candidato a vicepresidente que acompañe al candidato a presidente.

Esta escogencia es responsabilidad única de quienes conformen el comité, o cualquier otra fórmula de escogencia del vicepresidente. Por lo general los estatutos de los partidos definen quién, y con qué fórmula se escoge el vicepresidente, así como si se requiere ratificación del directorio. Cumplido este derecho que consagra la Constitución, no es justo que se burle o juzgue negativamente a quien acepta ser candidato a la Vicepresidencia, por razón de su trabajo, color de piel, fe religiosa o condición social. Aunque no les guste por que sientan que algunos vicepresidentes están siendo usados por razones de politiquería de más de lo mismo. Reitero que es responsabilidad principalísima de quien, o quienes lo escogen, y hacia ellos deben ser dirigidos los tiros.

Si los que escogen se equivocan, ellos pagarán alto precio al perder las elecciones, en las elecciones no hay premio de consolación.

Entendamos que las elecciones no son concurso de belleza y simpatía, todo lo contrario, los participantes son valorados por su capacidad y voluntad de servir, así como por lo viable de sus propuestas. Es responsabilidad del elector justipreciar al candidato que a su buen entender cumplirá a cabalidad la importante misión de conducir al país por senderos de respuesta social justa y oportuna.

El bienestar del pueblo es la primera responsabilidad de un líder con valores éticos y morales. Comprometerse con la realidad, entendiendo que el que avisa no es traidor, y el que advierte no engaña. La verdad puede más que la razón, señalo Sófocles… Un pueblo que padece por mala administración de los bienes estatales, falta de decisión, errores de apreciación y ejecución, corrupción sin fin, comida y medicinas caras, importaciones de productos agrícolas en perjuicio del agricultor, abusos a los campesinos y otros hechos que afectan el bienestar del pueblo, no puede ni debe repetir a a esos gobernantes . Requerimos de un liderazgo que sea agente de cambio, no un salvador. Que tenga la voluntad de implementar un nuevo orden constitucional, un binomio presidente - vicepresidente con experiencia y juventud, que nos conduzca a un Panamá moderno.

Para la próxima campaña electoral que se inicia el 5 de marzo, habrá variedad de candidatos a todos los puestos de elección… Desde la izquierda de Chávez representada por el FAD… Pasando por el candidato José Blandón y Nilda Quijano, del partido del actual gobierno, y del PRD respectivamente. Blandón carga en sus hombros el peso de las equivocaciones del gobierno que representa, acompañado del Partido Popular, que creemos que poco aportará de imagen y voto… Los independientes liderados por Ana Matilde Gómez y Jorge Arango, a quienes considero son el conjunto político con más posibilidades en el grupo de los independientes… Cambio Democrático con Rómulo Roux y Luis Casís, quienes mientras tengan en prisión a su mentor y máximo líder, su oportunidad de alcanzar la Presidencia se reduce a los 25 metros cuadrados de la celda del fundador de Cambio Democrático. Su compañero de aventura, José Muñoz, del partido Alianza, saldrá mejor librado… El Partido Revolucionario Democrático con Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, lo percibo como el partido con más posibilidades de triunfo. Sus propuestas planteadas en cabildos abiertos en cada provincia, comprenden mejor calidad de vida para la población y reciben aceptación de los ciudadanos. Su alianza es con el partido Molinera y con un grupo disidente del Partido Popular.

¿Qué queremos para el país? La respuesta y el resultado están en manos de todos nosotros. Hay quienes fomentan el no a la reelección, impulso que incluye al actual gobierno. Otros escogemos elegir al que tenga las mejores propuestas y se comprometa a mejorar calidad de vida de la población, con respuestas sociales justas y oportunas.

Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es ciudadano