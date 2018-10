Una realidad del Hospital Santo Tomás

Dentro de la maternidad del Hospital Santo Tomás, edificio en donde se atiende a las pacientes que padecen patologías de origen ginecológico y obstétrico primordialmente (mujeres embarazadas), los médicos internos recién graduados hacen su primer año de internado y juegan un rol importante, siendo la primera línea de atención, admitiendo a las pacientes y distribuyéndolas en las diferentes salas, acorde a la gravedad o necesidades de su condición. Los médicos internos son aquellos que llaman a la paciente y hacen la primera entrevista y examinación para presentarlas a sus médicos residentes correspondientes y asumir un plan de tratamiento.

Cuando una mujer embarazada llega al servicio de emergencias ginecobstétricas, ubicado en la planta baja del edificio de la maternidad, se hace un interrogatorio y examen físico. Las presiones elevadas durante el embarazo son denominadas trastornos hipertensivos del embarazo. Las presiones arteriales elevadas pueden clasificar a una paciente como en estado de preeclampsia, si esta es superior a 140 sistólica y 90 diastólica, acompañada de proteína en la orina (proteinuria) >300mg; de ser que estas presiones sean mayores a 160/110 la paciente cae en una preeclampsia severa. Ambas instancias ameritan un manejo terapéutico diferente a la embarazada con presiones normales.

Este manejo involucra aplicar protocolos de medicamentos antihipertensivos y protectores neurales para evitar el riesgo de convulsiones que conlleva esta patología. Estas pacientes presentan síntomas vasoespasmódicos por la carencia de proteína circulando en su sangre (la proteína atrae el agua y aumenta el calibre de los vasos sanguíneos).

Los internos están entrenados, por sus superiores los residentes, para nunca consignar una presión superior a 140/90 por todo lo que conllevaría el manejo médico de estas pacientes, el cual puede ser algo tedioso. A los internos los exhiben cuando, utilizando las maniobras y equipo adecuados, hacen una toma de presión arterial por encima de 140/90.

Los residentes, quienes tienen la tarea de interpretar los hallazgos de los internos y establecer las órdenes del manejo, burlan a los internos con comentarios como “el interno severiza a todas las pacientes”, en una instancia en la cual simplemente quieren evadir iniciar los protocolos correspondientes.

Los residentes luego van a donde la paciente y toman la presión con maniobras equívocas que hacen que la toma no sea apropiada, dando una falsa impresión de valores normales, dígase 120/80. Esto ocurre frecuentemente cuando las instalaciones están saturadas, las pacientes pueden llegar hasta la sala de partos con una lista de presiones arteriales no fidedignas. Es un concepto erróneo el decir que uno severiza a las pacientes; las pacientes no se severizan por un valor en el expediente, llegan severas puesto que padecen una condición grave, y darle la espalda a esta situación y consignar en los expedientes valores de presiones falsas puede traer repercusiones importantes en la vida de las pacientes y fetos.

Dentro de tanto caos, hay ciertas unidades que se niegan a trabajar con valores especulados y proporcionan a las pacientes los protocolos apropiados; estos doctores suelen ser funcionarios que no tienen superiores que recriminen las tomas de presión que hacen, como en la situación residente-interno.

Algunos de estos funcionarios, médicos especialistas, exhortan a los internos a consignar las presiones como son, reconociendo que el beneficio de la paciente implica aplicar los protocolos apropiados y hacer tomas de presión arterial de manera correcta. Los internos, que trabajan éticamente, consignarán las presiones tal como las toman, siempre aceptando los regaños y burlas de los residentes, y en ocasiones recibiendo aliento de los funcionarios especialistas; desafortunadamente, este no suele ser el caso.

Los internos con intenciones de cumplir las tareas que los residentes les dejan, caen en el mismo juego de acomodar las presiones a una que no traiga repercusiones, regaños o burlas.

El autor es estudiante de medicina