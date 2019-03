¿Cómo reconocer lo que se debe comer?

Hemos, en esta administración, iniciado campañas de prevención en salud en general y de la importancia de llevar un estilo de vida saludable en particular. Se ha dicho en varias ocasiones que la dieta tiene un papel fundamental en estos estilos de vida saludable. Entonces, no solo es importante comunicar a la sociedad lo que se debe comer y lo que no se debe comer, sino también enseñar cómo reconocer el contenido de los alimentos, para poder saber qué comprar y qué no comprar.

Para esto es básico que los alimentos, en su parte frontal, tengan una etiqueta entendible de cuál es su contenido. En este momento tienen un recuadro llamado “Nutritional Facts”, que está basado en una dieta de 2,000 calorías al día y en nuestro concepto es inentendible para la inmensa mayoría de la población panameña.

El etiquetado ideal es aquel que la gente puede entender fácilmente, inclusive que sea entendible para aquellos que no saben leer, quizá a través de un sistema de simbología internacionalmente reconocida. Trate, por ejemplo, de consumir aquellos alimentos que dicen en el etiquetado que tienen menos de 6% de sal, que no tienen grasas saturadas y, por supuesto, las grasas “trans” que son lesivas al cuerpo.

Por otro lado, las frutas de temporada son adecuadas siempre y lo otro importante es incluir vegetales de diferentes colores en la dieta diaria. Cuando se van a comprar deben fijarse que no estén arrugados ni macerados.

Por último, recientemente iniciaron las clases. Es muy importante la comida que ponemos en la lonchera de nuestros hijos. No la hagamos por “salir del paso”. Siempre debe tener agua y frutas. Evitar comidas muy condimentadas, ya que pueden deteriorarse con el calor del día.

El autor es ministro de Salud