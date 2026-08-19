Redes sociales, adicción y responsabilidad

Exclusivo

Resumiendo una publicación de La Prensa del 11 de agosto de 2026, se ha informado que un tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en California, desestimó el recurso presentado por empresas matrices de redes sociales para revocar un fallo de un juez federal en Los Ángeles. Esto permitió que avancen miles de demandas contra empresas tecnológicas por, presuntamente, diseñar productos que generaron adicción en niños y jóvenes.

Surgen interrogantes sobre las medidas para limitar el uso de los celulares en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que su uso excesivo se ha relacionado con un aumento de los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, y también puede resultar perjudicial para la memoria y la atención plena.

La neurociencia plantea que el aprendizaje y la memoria forman una red en el cerebro en constante expansión y que, si practicamos una buena higiene digital, se protegerán procesos vitales, como la consolidación de la memoria y la atención plena. Resaltamos la importancia de estar plenamente presentes al adquirir nuevos conocimientos y en nuestras relaciones con los demás.

Las escuelas en el exterior reportan distracciones en las clases y afectaciones en el rendimiento. El tiempo excesivo en las redes y frente a las pantallas puede disminuir la actividad física y la interacción social entre niños y jóvenes. En Noruega, la ministra de Educación ha justificado las restricciones al uso de teléfonos inteligentes como una forma de reducir el ciberacoso y mejorar el bienestar estudiantil. Otros países que han implementado medidas similares incluyen Francia, Italia, los Países Bajos y Corea del Sur. La Unesco ha recomendado restringir el uso de celulares en las aulas.

He leído y resumido opiniones del Dr. Pedro E. Vargas sobre las adicciones. Él afirma que cuando se habla de adicciones pensamos en sustancias químicas y drogas. Sin embargo, existen otras conductas que pueden generar gratificación y convertirse en adicciones. Nos habla también del circuito de gratificación del cerebro, que está involucrado en las adicciones. Esto funciona mediante interacciones químicas y el proceso de sinapsis cerebral, cuando las neuronas se activan y liberan dopamina, un neurotransmisor relacionado con los mecanismos de recompensa y gratificación ante actividades que producen beneficio o placer.

Puesto sobre la mesa el tema de las adicciones y sus efectos, considero que tenemos herramientas para conocerlas y tratarlas adecuadamente. Esto conlleva ciencia, disciplina, creatividad, voluntad y tiempo para desarrollar el interés en el ser humano y llegar a estados más avanzados de educación, conocimiento y bienestar. Las investigaciones científicas que han logrado adelantos para tratar el cáncer y la diabetes, así como la creación de vacunas para enfrentar pandemias, pueden ayudar efectivamente a avanzar también en el conocimiento y tratamiento de las adicciones.

Motivémonos para que se trabaje en mejorar, mediante normas apropiadas, el uso de la tecnología, para evitar situaciones como las adicciones y así ayudar a la “generación de los celulares” que está viviendo estas experiencias. Recordemos que la vida ofrece una diversidad de actividades que pueden ayudar al bienestar de la mente y a enfrentar las adicciones. Menciono la música, así como los deportes, el ejercicio físico —caminar y correr—, la lectura, la escritura, el descanso, dormir suficientes horas y la oración, que pueden ocupar nuestro tiempo y contribuir al bienestar y la salud de nuestro cerebro.

La autora es ciudadana.