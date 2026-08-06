Réplica de Eric Estrada

Panamá, 29 de julio de 2026.
Licenciada
Monica Palm
Subdirectora de Investigación,
Política y Judiciales
Corporación La Prensa
Estimada Mónica:
Por este medio, yo Eric Eduardo Estrada Delgado, con cédula de identidad personal No. 8-344-288, me dirijo a usted para manifestar lo siguiente:
1. He tomado conocimiento del reportaje titulado “El negocio detrás de la guerra: cómo reclutan a panameños para combatir en Rusia y Ucrania” publicado por La Prensa.
2. Dejo constancia formal de que no he concedido entrevista, declaración, ni he suministrado información alguna para la elaboración de este y otras reportajes del tema.
3. Por tanto, si mi nombre e imagen fotográfica aparece vinculado en el mismo, solicito respetuosamente se me informe cuándo y dónde se dio la entrevista, quién es la fuente de dicha información que menciona mi nombre y se proceda a publicar, con la misma relevancia, la aclaración formal que me desvincula de este tipo de publicaciones, tanto en el medio impreso así como en todas las redes sociales donde apareció esta publicación, de conformidad con el derecho a la honra y reputación consagrado en el Artículo 37 de la Constitución Nacional de Panamá.
Agradezco su atención y pronta respuesta.
Atentamente
Erik E. Estrada Delgado
C 1. P. 8-344-288
Email: aulidel1938@gmail.com
Tel: 6047-9555
Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.
Nota del editor:
La Prensa reconoce que, por un error de identificación, atribuyó declaraciones a Erik Estrada, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cuando el entrevistado fue Oriel Ortega, también exdirector de esa institución. Ofrecemos disculpas al señor Estrada y rectificamos la información para dejar constancia de que no participó en la entrevista.