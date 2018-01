¡Lo retro está aún de moda!

Pueden ser muchas razones. Añoramos esos tiempos, deseamos que el tiempo se haya detenido, pensamos en nuestros días de juventud, consideramos que las tendencias de aquellas épocas fueron lo mejor, la música, películas de ese entonces no tienen comparación. Cada década tiene y tendrá sus propias características por ser recordada. Yo nací en el año 1972 y han pasado 45 años. Hemos visto y escuchado variedad en música y moda. Sin embargo, me llama la atención que lo retro aún sea interesante para recientes generaciones. Debe ser porque la música de ese entonces marcó la diferencia en varios géneros como, por ejemplo, en música latina tenemos al grupo Menudo, Yury, Daniela Romo, Luis Miguel, Mocedades, José Luis Perales, artistas de aquella época del 70, 80 (…) los cuales actuaban sus canciones. En cuanto a la música en inglés, recordemos a los Bee Gees, ABBA, Boy George, George Michael, Whitney Houston, Cindy Lauper, entre otros grandes artistas.

Hablar de algo “retro” es algo que ya no está o vive entre nosotros, que es algo que vivimos y que para los jóvenes resulta novedoso. Entre aquellas cosas retro podemos recordar el cubo de Rubik (mi hija es experta), Mario Brothers (que aún sigue en videojuegos), colores neón (hoy es tema de muchas fiestas), la ropa body (se está usando hoy día), entre otros.

No puedo negar que lo retro me apasiona porque es una manera de recordar mi juventud (…) pero apliquemos esto ahora a los valores. Les diré lo que no debe ser considerado retro, pero muchos jóvenes consideran que sí: dar los buenos días (saludar), decir por favor y gracias, ceder el puesto a adultos mayores, embarazadas o a quien lo necesite, ser cortés, ser auténtico, respetar y aceptar las diferencias, llamar por teléfono para saludar, escribir, leer, visitar, conversar, escuchar. Sigamos siendo retro en estas buenas prácticas. Los valores nunca deben pasar de moda, así sea que solo la minoría los practique, habremos logrado sembrar el cambio.

Cada generación hizo historia en cada una de sus épocas; extrayendo lo positivo de ellas podemos continuar deleitándonos con la música de ayer, disfrutar de un tango o un merengue ochentero, patinar con los hijos, disfrutar de una película en blanco y negro, llevar nuestros cabellos ondulados, tantos recuerdos que viven en nuestra mente y que se quedan en nuestras memorias.

Lo novedoso impera y es cambiante, pero el pasado es el que crea precedentes y marca hitos. Retro es una palabra con múltiples definiciones: inversión de un proceso, vuelta atrás, aunque hoy lo estamos viendo más como un estilo, una moda, una música, y es lo que lo hace interesante, atractivo y novedoso para nuestras recientes generaciones. Lo retro se aprecia con la edad, sin embargo, sigue siendo atractivo y fascinante al transcurrir los años.

La autora es administradora