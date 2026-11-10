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La literatura, la historia y la realidad de una nación siempre han ido de la mano. En algunos períodos, esa relación ha sido más estrecha que en otros. Parto de esta premisa para distinguir la literatura testimonial o documental de la ficción. Esta última puede recrear un hecho histórico y darle, por medio de la palabra, una forma poética.

En Panamá, los hechos que conmemoramos año tras año con fervor patriótico ofrecen materia para la ficción. A mi juicio, los acontecimientos del 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre han inspirado pocas obras de ese género. La historiografía panameña, en cambio, cuenta con trabajos valiosos sobre esas fechas.

Entre las obras de ficción, me interesa especialmente una que tiene por protagonista a Rufina Alfaro. La tradición la recuerda como heroína de la independencia, aunque su existencia sigue siendo motivo de debate. En conversaciones con estudiosos del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, en 1821, he encontrado esa tensión entre la falta de pruebas documentales concluyentes y el arraigo de Rufina en la memoria popular.

De esa tensión parte Miguel Moreno en su pieza teatral Fugitiva de la gloria. Su Rufina, ingenua y bondadosa, se enamora de un militar español y renuncia a ese amor para sumarse a la causa independentista. Moreno la construye como una heroína romántica, dividida entre el amor y la causa que ha decidido defender.

Ese conflicto recuerda un motivo que aparece también en relatos sobre la Conquista: la princesa indígena enamorada de un capitán español. Moreno lo retoma en otra de sus piezas, Ayara, que evoca figuras como la panameña Anayansi y la mexicana Malinche.

Moreno deja abierta la polémica histórica y aprovecha esa incertidumbre para construir su personaje. Al final de la obra escribe «Fin del drama e inicio de la leyenda». Leo en esa frase una declaración de principios. El dramaturgo reconoce que trabaja con una figura cuya existencia se discute y cuyo arraigo popular le da vida en el escenario.

Su Rufina es la que contaron los abuelos de los abuelos de mis abuelos. Cada generación recibió el relato y lo volvió a contar, con las exageraciones, las omisiones y los cambios propios de la tradición oral. La ficción le da forma a esa memoria y le permite al lector imaginar los motivos y las decisiones de la protagonista.

Sigue abierta la pregunta sobre la existencia de Rufina Alfaro y su participación en los hechos de 1821. Su lugar en la iconografía patriótica de Panamá, en cambio, es visible. La obra de Moreno ayuda a entender cómo una mujer de la tradición oral llegó a ser un personaje literario y una figura de la memoria nacional.

El autor es escritor y docente.