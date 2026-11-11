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“Preocúpese por Panamá”. Con esta frase y por segunda vez, el exarquero paraguayo José Luis Chilavert salió a responderle al presidente Mulino. Fueron muchos los que reaccionaron a la injustificada defensa de Mulino a Santiago Peña en su cuenta de X.

Pero Chilavert, acostumbrado a atajar goles, parece haberse hartado de ver al mandatario panameño defendiendo a su amigo, destituido y detenido por el monumental escándalo de Ueno Bank, que ha dejado a millones de paraguayos sumidos en la angustia sobre el futuro de sus ahorros y pensiones.

Conforme pasan las horas, crecen las evidencias de un gigantesco entramado de corrupción y, por ello, el inusitado interés mostrado por Mulino en este caso es muy llamativo. En la llamada que sostuvo con el sucesor de Peña, Pedro Alliana, se conversó, entre otras cosas, sobre Ueno Bank. ¿Quién le dio vela en ese entierro?

Lo único claro es que el astro del fútbol paraguayo dio en el blanco: hay razones de sobra para preocuparse por Panamá. Y es que algunas de las prácticas que están en el centro del escándalo paraguayo se repiten con frecuencia en nuestro país.

Peña enfrenta gravísimas acusaciones por la utilización de fondos públicos para favorecer a un banco del que fue accionista. Modificó la ley de conflicto de intereses y burló los controles institucionales para beneficiarse a sí mismo, a sus familiares y amigos. Borró por completo la línea entre lo privado y lo público.

José Raúl Mulino también parece ignorar esa frontera que debería ser sagrada para cualquiera que ejerza el poder. Además de utilizar su cuenta en X como presidente de la República para defender a sus amigos, también bloquea a periodistas, en una actuación que vulnera la libertad de expresión e incumple el derecho de acceso a la información pública.

Ahora decidió impedir que los vuelos del avión presidencial sean rastreados. Se trata de una aeronave que pertenece al Estado, cuya operación y mantenimiento pagamos todos los contribuyentes. Si la Contraloría realiza operativos para evitar que los vehículos oficiales se utilicen en paseos privados, ¿por qué el avión presidencial puede volar sin que sepamos su destino?

Y ni empecemos a hablar de los viajes presidenciales. Los destinos, la duración y las numerosas comitivas, cuya composición no siempre es de conocimiento público, hacen legítimo preguntarse dónde termina su antigua agenda profesional como abogado del sector marítimo y dónde comienzan sus responsabilidades como presidente de la República.

Esta manera de ejercer el poder se extiende a su gabinete y a su círculo cero, donde abundan los conflictos de intereses. Y esa es precisamente una de las grandes lecciones que nos deja Paraguay: las relaciones de complicidad entre el poder político, el poder económico y los reguladores están en el meollo de la crisis.

Carlos Carvallo pasó de dirigir Financiera Ueno a presidir el Banco Central, encargado de supervisarla. Cuando los reguladores mantienen vínculos con quienes deben fiscalizar, la independencia institucional queda bajo sospecha.

En Panamá, el ministro de Economía, Felipe Chapman, firmó el nombramiento de su propio cuñado en la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que riñe con el artículo 41 del Código de Ética de los servidores públicos. ¡Justo cuando deberíamos estar fortaleciendo los controles para evitar que los reguladores terminen al servicio de quienes deben vigilar!

Los ministros del MOP y del MINSA eran parte de empresas que ahora ganan millonarios contratos en los ministerios que dirigen, dos puertas giratorias bien aceitadas. Claro está que los beneficiarios finales siguen ocultos al público. No hay duda de que Panamá es un tremendo anfitrión para los intereses cruzados.

Pero desde la tierra guaraní llegan más paralelismos. Horacio Cartes fue el padrino político de Santiago Peña, como Ricardo Martinelli lo fue de José Raúl Mulino. Dos caciques políticos designados como “significativamente corruptos” por el Departamento de Estado. Dos presidentes que llegaron al poder bajo la sombra de sus mentores, con su autonomía hipotecada.

Otra coincidencia: las maquinarias de propaganda como herramientas de opacidad y manipulación de la opinión pública. En Paraguay, Ueno Bank patrocinó una gala que premió al operador digital Fernando Cerimedo, encargado de la red de influencers y “granjas de bots” que promovían, entre otras agendas, al banco de Peña. Ahora está preso en Bolivia por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja. En Panamá, la investigación “Taladores Digitales” reveló cómo se montó una maquinaria para atacar a quienes cuestionan la reapertura de la mina de Cobre Panamá.

Paraguay nos está mostrando adónde puede conducir el capitalismo de amiguetes cuando se apodera del Estado. Este supone la privatización del servicio público y abre las puertas al autoritarismo. Gobernar un país exige respetar los límites entre lo privado y lo público. Un presidente está obligado a defender las necesidades de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, y no los intereses personales o los de sus allegados. Así que sí, presidente Mulino: preocúpese por Panamá. Hay razones de sobra.