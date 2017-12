La saga que cambió al mundo

Ayer se estrenó en Panamá y en el mundo el capítulo VIII de la saga Star Wars – Los últimos jedis. La emoción embarga a multitudes en todo el planeta. Abuelos, padres e hijos han sido tocados por el universo de ciencia ficción Star Wars. Sin lugar a dudas, las generaciones que vendrán también serán tocadas por la magia. El mundo es otro desde que en 1977 se estrenó la primera película de la saga.

Recuerdo como si fuera hoy el día en que mi padre nos llevó a mi hermano y a mí al desaparecido Cine España, donde hoy queda todavía el centro comercial Galerías Obarrio, a ver el capítulo IV de Star Wars - Una nueva esperanza.

Fue en el año de 1977, en una tarde lluviosa, apenas tenía 7 años. Desde ese día, como millones de personas en el mundo, quedé impactado con el mensaje plasmado en la película por el genio George Lucas, impacto del cual hasta el día de hoy no me he podido desprender.

La lucha entre el bien y el mal, el desprendimiento de la ira y de la codicia, el poder, el misticismo, la rebeldía, lo sobrenatural, el coraje y la valentía, el miedo, la política, el colonialismo y la liberación, el honor y la lealtad, la traición y el engaño, la hermandad, el desarrollo espiritual y el desprendimiento de lo material, la exploración de nuevos mundos y seres vivos inteligentes, el desarrollo tecnológico, la redención, la reconciliación, el amor y la paz.

Estos son algunos de los temas puntuales que el genio George Lucas desarrolla en las películas de Star Wars.

Parece increíble que hace 40 años Lucas desarrollara en sus películas de la saga, temas que hoy son de actualidad, como el de la clonación, la robótica, la exploración de nuevos planetas y vida en ellos, la informática, el uso del láser, la comunicación por medio de hologramas, los rayos infrarrojos, la tecnología médica, etc. Definitivamente que estamos frente a un genio.

