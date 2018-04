El sarampión en las Américas

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2.6 millones de muertes al año. En el mundo, se calcula que en 2016 murieron 89 mil 780 personas por esta enfermedad. La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos mayores de 30 años.

La región de las Américas fue declarada libre del sarampión en 2016, como resultado de un esfuerzo de 22 años que incluyó la vacunación masiva contra el sarampión en todo el continente. Sin embargo, como el virus del sarampión es sumamente contagioso y sigue en circulación en el resto del mundo, la región está en riesgo de que ocurran brotes de esta enfermedad. ¿Por qué sigue el virus circulando si existe una vacuna segura y efectiva para evitarlo?

En 1998 un médico británico asoció la vacuna contra sarampión, rubeola y paperas (MMR) con el autismo. Muchos investigadores comenzaron a estudiar sobre la posible asociación entre el autismo y las vacunas. A lo largo de muchos años de estudio, ninguno encontró una asociación causal entre la vacuna MMR y el autismo, sino que se demostró que el Dr. Wakefield falsificó y manipuló los datos de su estudio. Ante el miedo que surgió, mucha gente dejó de vacunar a sus hijos contra el sarampión, aumentando el número de personas susceptibles a padecer la enfermedad.

En los primeros meses de 2018, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela se han confirmado casos.

En Panamá no ha habido casos autóctonos de sarampión desde 1996, debido a que se mantiene una adecuada cobertura de vacunación.

Los que están vacunados, no solo se protegen, sino que al bloquear la diseminación de una enfermedad dentro de una comunidad, están indirectamente protegiendo a personas que no pueden recibir la vacuna. La vacuna tiene una efectividad de 95%; es decir, que el 5% de las personas adecuadamente vacunadas no queda protegida.

Vacunarse es un acto de responsabilidad individual, pero con un gran impacto colectivo. ¡No le tengas miedo a la vacuna, tenle miedo al sarampión!