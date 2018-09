La semilla de la revancha ya está sembrada

¡Los trepadores políticos ya caminan! Pero no levantan polvo en el camino y los perros no ladran, porque es señal de que son fantasmas encadenados al pasado y difícilmente tendrán un futuro halagador para continuar manoseando las arcas del Estado. Esos personajes políticos no dudan en poner a los dioses de su parte y los utilizan en sus pregones habituales. Lo que exclaman algunos sectores políticos: ¡Esa pendejada de no a la reelección se combate con buen bille para sobornar a los electores para lograr votos, y eso es ya tradicional en este país; pero también las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina, y cantidad de postulados quedarán vestidos y derrotados porque este pueblo es impredecible a la hora de tomar serias opciones electorales!

El dólar es un monstruo que no respeta ni leyes ni moral ni decencia humana, y además no deja huellas en negocios ilícitos. “Cuando el dólar habla, la verdad calla”.

Son incontables las opiniones de experimentados y arrugados politólogos que han visto muchos amaneceres eleccionarios y se conocen muy bien los manejos hábiles de candidatos para endulzar y lograr el favor en las urnas para continuar ordeñando la ubre del Estado.

Bien se ha dicho que un pueblo que elige corruptos no es víctima, más bien es cómplice. Encogernos de hombros frente a un panorama incierto en el plano político no es buen medicamento para los pueblos en abierta democracia.

Estas actitudes cobardes me recuerdan aquella estrofa del poema a la bandera: “ Bandera de la patria... si ves que el hado ciego en los istmeños puso cobardía, desciende al istmo convertida en fuego y extingue con febril desasosiego a los que amaron tu esplendor”.

Engañar y ser engañado es el nombre del juego en tiempo de elecciones. La enorme mayoría de electores ya sabe quiénes son los malos y los menos malos candidatos, y mentalmente se preparan para “dar raya” a candidatos oportunistas que jamás tendrán intenciones de cumplir sus falsos pregones de campañas absurdas, que solo han convencido a desafortunados e ignorantes votantes que favorecen a estos farsantes recibiendo unos pocos dólares más. Esta casta de políticos es experta en señalar las necesidades más apremiantes de las comunidades, prometiendo resolverlas una vez sean coronados en sus aspiraciones políticas. ¡Farsantes! Se merecen el repudio popular y de paso darles patadas en los traseros como única solución de los ciudadanos que se respeten a sí mismos.

Es bueno recordar que cuando el cerebro no está bloqueado, el resultado es la sabiduría. Tener presente los hechos y escándalos protagonizados en los tres poderes del Estado es obligante. Que la voz popular se haga sentir y cuando llegue el momento preciso dar el pase de factura en directo y a todo color a los arribistas, trepadores y charlatanes. Así sea.

El autor es comunicador