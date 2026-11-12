Exclusivo

El 21 de mayo de 1851, el presidente José Hilario López promulgó la ley que abolió la esclavitud en la Nueva Granada. La medida fue producto de las reformas liberales de la época, en las que también participó el istmeño José de Obaldía, vicepresidente de la Nueva Granada. En el istmo vivían unas 495 personas esclavizadas, según estudios del historiador Mario Molina Castillo. La abolición se hizo efectiva el 1 de enero de 1852. A partir de entonces, las personas liberadas quedaron sujetas a los mismos derechos y obligaciones que las leyes reconocían a los demás neogranadinos.

La abolición adquirió rango constitucional en 1853, con la Carta adoptada en Bogotá por el Congreso constituyente que presidió el general Tomás Herrera. Este también combatió la insurrección conservadora que siguió a la abolición. La prohibición de la esclavitud se mantuvo en la Constitución de 1858, con la creación de la Confederación Granadina, y se ratificó en 1863 en la Constitución de Rionegro, adoptada por la convención que presidió Justo Arosemena.

El advenimiento del federalismo enfrentó a los jefes civiles y militares istmeños y a sus tropas con la guardia colombiana instalada en el istmo. Durante las guerras civiles colombianas, tropas locales eran enviadas con frecuencia a Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, según el apoyo que el Estado Soberano de Panamá decidiera prestar a otros estados. Aunque muchos de esos combates ocurrían lejos de su jurisdicción, sus consecuencias inquietaban al istmo. En la segunda mitad del siglo XIX se afianzó el bipartidismo. El Partido Conservador agrupaba a sectores como los terratenientes, los burócratas y la burguesía urbana. El Partido Liberal encontraba apoyo entre los sectores populares del arrabal, la pequeña burguesía y el campesinado minifundista.

Durante la guerra de los Mil Días, el cuartel de las Monjas, ubicado donde hoy se levantan el Teatro Nacional y el Ministerio de Gobierno, sirvió de bastión a las tropas gubernamentales. Los rebeldes disparaban desde las torres de La Merced y Santa Ana y avanzaban por la avenida A hacia el cuartel. En el trayecto pasaban por la calle cuarta, conocida entonces como el callejón del Chicheme, donde a principios del siglo XX se ubicaría la embajada de EUA. El pánico se apoderaba de la población, que buscaba refugio en la estación del ferrocarril, considerada zona neutral. La batalla en el cercano puente de Calidonia alteró esa neutralidad. Así vivía el istmo, entre la inseguridad de la guerra y la aspiración de decidir su propio destino.

Entre 1850 y 1870, la construcción y la puesta en servicio del ferrocarril transístmico impulsaron la economía al convertir a Panamá en un paso clave entre las costas este y oeste de EUA. Durante la década siguiente, ese impulso se frenó tras la apertura del ferrocarril transcontinental estadounidense. La construcción del canal francés trajo un breve auge entre 1880 y 1888. La paralización de la obra abrió una etapa de declive, agravada más tarde por la guerra de los Mil Días.

El abandono del istmo por parte del poder central, las guerras civiles y la quiebra del canal francés alimentaron la aspiración de constituir una república independiente. A comienzos del siglo XX, el rechazo del Tratado Herrán-Hay por el Senado colombiano fue el último eslabón de ese proceso, que culminó con la separación de Panamá en 1903.

El autor es abogado.