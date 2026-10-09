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Internet forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo utilizamos para comunicarnos, estudiar, trabajar, realizar pagos y acceder a servicios. Esta transformación permite hablar de una sociedad digital en Panamá, entendida no solo desde la conectividad, sino también desde la manera en que las personas incorporan la tecnología a sus actividades y oportunidades. El informe Sociedad Digital en América Latina 2023, de Fundación Telefónica, señala que cerca de tres de cada cuatro latinoamericanos utilizan internet y que todavía persisten importantes brechas digitales en la región.

Panamá muestra avances dentro de este proceso. Datos publicados por DataReportal indican que cerca de ocho de cada diez panameños utilizan internet. Sin embargo, al cierre de 2025, aproximadamente una de cada cinco personas permanecía desconectada. También existe una amplia presencia de conexiones móviles y mejores velocidades de acceso. Estas cifras muestran una sociedad cada vez más conectada, pero la conectividad representa solo una parte de la transformación digital.

Tener acceso a internet no significa necesariamente aprovechar todas sus posibilidades. Una persona puede utilizar un teléfono inteligente y redes sociales, pero encontrar dificultades para realizar trámites digitales, estudiar en línea, utilizar tecnología en su trabajo o aprovechar aplicaciones de inteligencia artificial. La incorporación de la IA al trabajo y la educación añade otra dimensión al reto: además del acceso, se necesitan capacidades para utilizar estas tecnologías de forma efectiva, crítica y segura.

Las habilidades digitales son fundamentales. El informe de Fundación Telefónica señala que cerca de tres de cada diez adultos latinoamericanos contaban con habilidades digitales básicas, mientras que en países desarrollados la proporción se acercaba a ocho de cada diez. La inteligencia artificial puede hacer más visible esta diferencia, porque aprovechar sus beneficios requiere conocimientos que van más allá de estar conectado. Las brechas también se relacionan con los ingresos, la edad, la educación y el lugar de residencia.

Analizar la sociedad digital en Panamá dentro del contexto latinoamericano permite comprender que avanzar requiere más que aumentar las conexiones. También implica fortalecer las habilidades digitales y preparar a las personas para tecnologías como la inteligencia artificial, de manera que puedan transformarlas en oportunidades educativas, laborales, económicas y sociales. Contar con datos actualizados y comparables permitirá medir estos avances, identificar las brechas que permanecen y comprender mejor la transformación digital del país.

El autor es investigador de la UTP e integrante de Ciencia en Panamá.