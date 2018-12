‘Tengo un sueño’: Martín Luther King

A medida que transcurre el tiempo, las ilusiones y los sueños complementan nuestra vida. Cada etapa que vivimos es más linda que la otra, tienen una razón de ser, y de repente todo cambia. Logré llevar a cabo uno de mis sueños, ser madre, y a mis hijos se les ocurre que debería ser abuela, (OMG), pero esto no ha sido suficiente, porque tengo que complementar otros y unir cada uno entre sí. Un día, al despertar, me dije: “tengo un sueño”, y de repente me pregunté, ¿cuál?

Y, rápidamente, como una marejada de ideas se ilumina mi mente y ahí está mi sueño, no es como el de Martín Luther King. De él me inspiran sus palabras, ellas encierran muchas emociones, planes, deseos, ilusiones, unas perspectivas a realizar.

¿Cuál es el sueño? El sueño más importante es en mi vida profesional, lograr una posición laboral en el exterior. Soy una mujer inteligente, profesional, con experiencia, honrada, leal, con presencia física y, muy importante, cuento con buena salud.

He invertido mis energías a este proyecto solicitando apoyo para lograrlo, lamentablemente, sin éxito. No importa el lugar donde esté, continuaré con los escritos. Es solo un sueño, un sueño.

Quizás lo más lamentable que puede afectarme no es la edad, es la mentalidad del panameño que quiere incluirnos con los documentos del Archivo Nacional, Oh my God!, que pena es tener una mentalidad del siglo XV.

En mi vida profesional falta completar el ciclo, que no se ha cristalizado, hago mi mayor esfuerzo, lo importante es mi estado anímico, físico, mi capacidad mental, mantener las neuronas activas, el querer dar continuidad, compartir los conocimientos y, por qué no, adquirir nuevas experiencias y compartirlas con ustedes. Pareciera que estuviese desesperada para llamar la atención, ¿o no?

En parte creo que sí, ya que soy una persona de idea fija, tenaz, temática, persistente, busco mi norte y no descanso hasta encontrarlo, aunque se presenten dificultades o piedras, grandes, medianas, chicas, no importa el tamaño, las elimino en mi recorrido, no es fácil. Uno de mis tantos sueños era poder escribir un artículo y publicarlo, ¿qué creen?, se cumplió.

Inicié mis primeros escritos de opinión para el diario La Prensa, relacionados con diferentes temas del acontecer a nacional e internacional. En estos presento mis puntos de vista, tales como la situación por la que está afectada mi querida Venezuela, otros a las experiencias vividas, las cuatro estaciones climáticas en Washington, DC, la tercera edad, el caos vehicular en Clayton, la Embajada China en Panamá. Además, tengo pendiente la situación de Nicaragua, la bendita marcha de los inmigrantes centroamericanos, y uno muy importante es la vida y obra de mi padre, el historiador Juan Antonio Susto Lara. Este debe tener prioridad. Igualmente, inicié un borrador de un millón de ideas, con la intención de escribir un libro, llevo 112 páginas, sobre mis ancestros, mi vida, etc., puede ser interesante. ¡Veremos!

Fantaseando con la imaginación,esta se convierte en “sueños”. Siempre tenemos un sueño y cada uno tiene su importancia y su belleza. Como mires tu mundo, tu entorno, así será tu vida.

La autora es ciudadana