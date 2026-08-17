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INFILTRADOS. Cuando era ministro de Seguridad, entre 2009 y 2014, José Raúl Mulino hablaba de la incursión del narcotráfico en las campañas políticas y entre los diputados. Como si eso se corrigiera solo con hablar… Ahora, como presidente de la República, lo ha vuelto a hacer: ha dicho que el narcotráfico se ha infiltrado en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales, en bufetes de abogados, en comunicadores y hasta en organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya presentó las denuncias correspondientes? Esta vez, ¿sí hará algo para que se investigue? El Ministerio de la Presidencia tiene 27 asesores en planilla que cuestan $1.2 millones al año. Alguno debe ser bueno para acudir al Ministerio Público y entregar las pruebas.

BURLA. Al presidente le gusta hablar de ese asunto, pero el cuento no le preocupa cuando invita a la Presidencia a diputados como Shirley Castañedas (abogada de narcotraficantes) y Raúl Pineda (ligado a la operación antinarcóticos Jericó). Doble discurso o doble estándar.

FRENEMIES. Seguramente al contralor Anel Flores le importó entre poco y nada que se llevaran a Ventura Vega para el Meduca. La relación con Ventura es menos fluida que la que tenía con Lucy Molinar. Incluso, en abril de 2026, le retiró la facultad de refrendar documentos de afectación fiscal que emitan las entidades públicas, sin límite de cuantía, que él mismo le había concedido un año antes. Habrá que preguntarle a Flores por qué.

HELP! Ernesto Méndez, nuevo embajador de Panamá en Guyana, recibió un auxilio de $69,000 en el año 2016 para estudiar una maestría en negocios internacionales en España. ¿Cuántos más habrá así en este gobierno?

MOROSIDAD. El director general de la CSS, Dino Mon, informó que, a partir de este lunes, se presentarán las denuncias contra aquellas juntas comunales y alcaldías que están morosas en el pago de la cuota obrero patronal. En conjunto, deben $13 millones. Al fin alguien hace algo por recuperar esos dineros.