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VOCERO. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió la designación de Ventura Vega como reemplazo de Lucy Molinar en el Meduca. Alega que Vega ha demostrado tener “capacidad” y “buen manejo” en todos los cargos que ha ocupado. Parece que Orillac se saltó varios capítulos de la biografía del nuevo ministro. Por si fuera poco, hasta hace poco Vega estuvo en la junta directiva de por lo menos 10 entidades. ¿En cuál de ellas resolvió, aunque sea, un solo problema?

FIT. Bolota fue el orador estrella del evento “Transforma tu imagen, fortalece tu salud”, celebrado en el auditorio de la Asamblea. El diputado compartió sus consejos sobre estilo de vida y nutrición. Ahora resulta que es un ejemplo. Después de todo, quién querrá parecerse a Bolota…

QUEJOSO. A propósito de Bolota, ayer señaló —desde la inmunidad que le da la curul— que los jueces de garantías “no tienen independencia” y que están “secuestrados”, pero luego recalcó que tienen tal poder que hasta ordenan la detención de personas “sabiendo que son inocentes”. Así como hay buenos jueces, es cierto que hay otros con criterios que claramente ignoran que su trabajo es garantizar el respeto a los derechos de las partes; el problema es cuando el que se queja es Bolota. ¿En nombre de quién habla?

MI CAJA. Hoy termina el plazo dado por la CSS para aquellos asegurados que quieran cambiar de sistema de pensiones. Las filas en los últimos días han sido eternas y la Caja advirtió que no habrá prórroga, ya que hubo más de un año para verificarse. Así que, si usted no averiguó a tiempo, está tirando los dados con su jubilación. Después no se queje.

CLAUSURA. Alberto Ortega, gerente del Banco Hipotecario, acudió ayer a sustentar el que será el último presupuesto de esa entidad, ya que la misma cerrará el 31 de diciembre de 2027. Podrían echar llave a otras instituciones que nadie extrañaría en el Estado.