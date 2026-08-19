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MAE. Benicio contó que intentó ingresar a Costa Rica sin pasaporte, mostrando únicamente su cédula, pero no se lo permitieron. Los magistrados del Tribunal Electoral le explicaron que, aunque la cédula ya cuenta con dos códigos QR que cumplen con las normas internacionales de aviación, el Gobierno no ha firmado los convenios correspondientes con los países vecinos. Después de todo, a quién se le ocurre viajar al extranjero sin llevar el pasaporte... ¿Será que estaba intentando huir de Panamá y no nos habíamos enterado?

LAMENTO. Todo indica que algo no funciona como debiera entre el contralor Flores y el procurador Gómez Rudy. Ahora el contralor se quejó en TVN porque la fiscalía solicitó la aprehensión e imputación del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, pero no la de Nadia Del Río, la exsecretaria de Laurentino Cortizo. Ambos casos se sustentan en auditorías que la Contraloría entregó el mismo día, por lo que Flores sostiene que hay “selectividad” en estas actuaciones. Para colmo, De Gracia está ahora en Tinajitas. O la Procuraduría aclara este asunto públicamente u ordena la aprehensión de Del Río. Pero algo debe suceder ya.

PARADA. La Autoridad de Tránsito multó con $75 al conductor de un vehículo que cometió una infracción en las narices de Mayer, cuando circulaba por la avenida Justo Arosemena. Mayer, que divulgó en sus redes un video que documenta el hecho, le llamó “animal”. Pero hay un detalle: asumiendo que el alcalde sea el autor del video, lo hizo mientras conducía por uno de los carriles reservados a los Metro Bus. ¡Plop!

SIU MAI. Hace un mes, la Cancillería panameña anunció que había acordado con China la renovación del acuerdo de transporte marítimo suscrito en 2017. No obstante, el plazo venció esta semana y todavía no se ha formalizado la renovación. O surgieron otros inconvenientes o están revisando la norma para evitar las detenciones indiscriminadas en puertos chinos.

PRIMAVERAS. Ayer estaban de cumpleaños los diputados Crispiano Adames, Yamirelyz Chong y Marcos Castillero. Y que repartan el cake…