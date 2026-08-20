Exclusivo

PROFE. Ayer, en las elecciones de Unachi, reapareció el exalcalde de David y exdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Francisco Vigil, acompañando a la tuna de la candidata Rosemary Hernández. Mientras estuvo al frente de la AND, impartía clases en la Unachi los fines de semana y en formato virtual. Ahora es secretario de Asuntos Comunitarios del PRD. Mejor hubieran nominado a Benicio de rector.

DERROCHE. A propósito de Vigil, la AND calculó que la lesión al Estado, producto de las auditorías a las juntas comunales del quinquenio 2019-2024, es de $51 millones. Imaginen cómo será cuando auditen los fondos desembolsados entre 2024 y 2029, ahora que los diputados pretenden “gestionar” proyectos comunitarios. Y cuando eso ocurra, nos echarán en cara que están cumpliendo con el reglamento.

HUECO. El proyecto que presentó el MEF para exonerar del ITBMS la compra de viviendas nuevas no menciona cuál será la renta sustitutiva. Se presume que por eso surge la idea de gravar las compras en plataformas como Amazon, Temu y demás sitios de internet, propuesta que todavía ni siquiera ha llegado a la Asamblea. Pero ¿qué ocurriría si los diputados deciden aprobar el primer proyecto, pero no el del impuesto a las compras digitales? ¿Será que contrataron a un mago en el MEF?

RECLAMO. El contralor Flores cuestionó “el despliegue innecesario” de agentes policiales en las aprehensiones del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y de la antigua secretaria general de Contraloría, Zenia Vásquez. En cambio, se quejó porque a Nadia Del Río no la han ido a buscar para llevársela. Para unos está bien, pero para otros, no.

BASURERO. En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se pueden ingerir alimentos durante las sustentaciones. Y hubo un cochino que dejó las pepas o sobras de unos mamones chinos sobre una silla. Guácatela.

ESCUDERO. Lucho Duke empezó a cuestionar el ministro Juan Carlos Navarro, durante la sustentación del presupuesto de Miambiente, y quien acudió en su defensa, cual caballero andante en defensa de su damisela, fue Benicio. ¡Cuestión de orden!