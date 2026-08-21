Exclusivo

DELETE. Parece que van a recoger 20,000 laptops que ya fueron entregadas a los docentes. ¿Quién hará eso? ¿El Bukele criollo? No salió de diputado y está metido en este lío. Imaginen cómo habría sido si hubiera logrado la curul.

TOQUE DE QUEDA. En el Meduca, la Dirección de Recursos Humanos suspendió las vacaciones y traslados del personal. Así que todo el mundo sentado y localizable en su puesto. ¿Será para poder entregar las cartas de renuncia?

ALERTA. El Tribunal Electoral prometió que presentará el paquete de reformas electorales antes de que termine el mes de agosto. El proyecto será enviado directamente a la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que preside Benicio Robinson. Los panameños tenemos un nuevo motivo para estar intranquilos.

ER. El Consejo de Gabinete autorizó a la CSS a contratar pólizas con la aseguradora ASSA por $3.2 millones. La contratación incluye la cobertura de incendios, robos y otros riesgos, así como también los accidentes personales de los miembros de la junta directiva de la Caja y del personal en misión oficial y de salud ocupacional. ¿Acaso las lesiones personales de esta gente no se pueden tratar en los hospitales de la CSS? Parece que ni ellos mismos confíen en la atención que prestan.

IMPOSTORA. La Asamblea advirtió que hay alguien enviando correos a nombre de la presidenta de ese órgano. No precisó qué piden o cuál es el contenido de esos mensajes, pero se solicitó no abrir los enlaces, no descargar los archivos y no aportar información financiera o personal. Después de todo, ¿hay gente que consigue cosas usando el nombre de Shirley Castañedas? Seguramente nada de eso pasaba antes del 1 de julio de 2026.