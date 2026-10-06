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AGACHADOS 1. En su intervención ante el Council of the Americas, en Washington, el contralor Anel Flores informó que esta semana entregará la ampliación de la auditoría de PPC que solicitó el Ministerio Público. Esta vez, apunta a los antiguos miembros de la junta directiva de la AMP y a ejecutivos de PPC. Ya era hora.

AGACHADOS 2. Conviene repasar quiénes estaban en la junta directiva cuando la AMP autorizó la prórroga del contrato de PPC. La sesión la presidió Carlos García Molino, viceministro de la Presidencia de aquella época. Con él estaban Jorge Luis Almengor, José Alejandro Rojas y Gerardo Solís, que entonces eran viceministro de Finanzas, “ministro consejero” y contralor, respectivamente, y Julio De La Lastra, Juan Diego Reyna y Patricia Velásquez, del sector privado. Fueron ellos los que permitieron que se extendiera la concesión de forma “automática”, sin siquiera aplicar la tasa de inflación.

RECHAZO. La exdiputada y presidenta de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, cuestionó las modificaciones aprobadas al proyecto de reformas electorales. Ese traje a la medida ya es rechazado por los propios aliados del oficialismo.

DILIGENCIA. Los peritos del Imelcf y el personal de la Fiscalía Anticorrupción realizaron una inspección en el mirador del Puente de las Américas, donde antes estaba el monumento chino que fue demolido por orden de la alcaldesa de Arraiján. Por cierto, ¿alguien se ha preguntado por qué ese terreno supuestamente es propiedad de la Caja de Ahorros? ¿Cómo lo adquirió el banco? ¿Acaso pensaba abrir una sucursal ahí? ¿O fue que alguien se lo dio en garantía por un crédito?

MOVIDA. El diputado Eduardo Vásquez, que preside la Comisión de Presupuesto, anunció que hay solicitudes de reconsideración por $412 millones. Usualmente, eso es para favorecer a alguna entidad en detrimento de otra. Ojalá que esta vez sea para beneficiar a los hospitales.