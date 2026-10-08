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HOLIS. Enrique Lau Cortés saludó a todo el que se encontraba a su paso en el centro de salud de El Chorrillo, cuando fue conducido para una evaluación médica. El pasado 30 de agosto cumplió 75 años de edad, lo que lo libraría —de momento— de quedar en detención provisional. Será por eso que estaba de buen humor.

OBRA. Por cierto, entre los bienes que le encontraron a Lau hay un cuadro supuestamente valorado en $50,000, titulado África mía. Igual que la película de Robert Redford y Meryl Streep. ¿Cuántas personas conoce usted con un cuadro de $50,000 en su casa? Mientras tanto, el Seguro sin medicinas.

DILEMA. Camacho se debate entre dos amores: se enfada con aquellos que cuestionan el viaje del presidente Mulino a Vietnam en vuelo chárter, pero uno de los que ha criticado el “despilfarro” es su “brother”, Martinelli. Ahora sí va a ser puesta a prueba su fidelidad. Si lo ponen a elegir, ¿con cuál se queda? ¿Con el amigo con plata o con el amigo con poder?

PARADOJA. La Defensoría del Pueblo aseguró que paga por la energía que consume —faltó que precisara desde cuándo…— y que el servicio de agua potable está incluido en su contrato de arrendamiento con la promotora El Tecal, ligada a la familia del exministro Federico Suárez. Si el resto del PH Los Toneles tiene algún reclamo por la facturación de los servicios públicos, ese no es su problema. En el edificio de la Defensoría, los vecinos parecen haberse quedado sin defensor.

MINA. Los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro presentaron sus recomendaciones para el “cierre ordenado” de la mina en Donoso, en una reunión con más de 90 agremiados de Apede. La última palabra la tiene el presidente. En estos asuntos es que debe estar enfocado nuestro gobernante y no paseando en chárter.