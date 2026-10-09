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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

EMPATÍA. Según la abogada de Enrique Lau, el imputado exdirector de la CSS toma 10 medicamentos al día. Y aun así, tenía a la entidad desabastecida.

PINCEL. Por cierto, el cuadro de $50,000 de Lau que es objeto de investigación por parte de la fiscalía es una obra de Olga Sinclair.

TIRRIA. Benicio dijo que los diputados de Vamos son unos “muchachitos agresivos”. Esos muchachitos son los únicos que hacen la tarea de fiscalización desde la curul. Será por eso que los insulta.

RENOVACIÓN. La Ciudad del Saber aspira a que se le prorrogue (por 25 años más) el régimen de exoneración fiscal contemplado en su contrato ley. Pero cuando entidades del Estado, como Senacyt o el Mida, ocupan oficinas en esa zona, deben pagar arriendo. Tampoco queda claro quién los fiscalizó a partir de 1998, cuando obtuvieron la concesión. Debe ser la Ciudad del Saber, no la Ciudad del Embudo.

EXPERTA. Kathia Quiel, quien fue directora de la Secretaría Técnica de Responsabilidad y Soporte Institucional de la CSS durante la gestión de Lau, es ahora la abogada defensora del exdirector. Además, es autora del libro titulado La corrupción, el monstruo que se niega a morir. No se puede decir que no sabe del tema.

CHIFEO. Ricardo Lombana reapareció ayer para presentar su pódcast, sin dar explicaciones sobre sus encuentros con Martinelli en Bogotá. Lástima. Si quiere tener la atención del país, que en su próxima transmisión incluya al loco. Después de todo, ha quedado claro que tienen más en común que el nombre Ricardo Alberto.

Esta nota fue modificada a las 7:50 p.m. del 10 de octubre de 2026. El texto original expresaba: “No se asombren si esta artista termina en el Ministerio Público, contando cómo fue a dar esa pintura a la sala de los Lau”.