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11. El PRD pospuso su ansiada jornada de inscripción de adherentes, que había sido programada para el domingo 11 de octubre. La nueva fecha no ha sido anunciada. Esta debe ser la única buena consecuencia del terremoto.

JUEGA VIVO. No faltó el clásico funcionario que trató de sacar provecho político de las donaciones. El presidente Mulino dijo que sorprendió a un alcalde —que supuestamente es el panameñista Ángel Batista, de Mariato— repartiendo la ayuda únicamente entre sus copartidarios en la comunidad de Torio. Pasó con el terremoto de Bocas del Toro, pasó con la pandemia respiratoria… Pareciera que no aprendemos de la situación. Pero, ¿cómo vamos a aprender, si nunca hay condenas?

QUEJA. El presidente pidió que los “enfermos de las redes sociales se calmen por unos días, por consideración con su propio país”. Curiosa defensa de la patria: solo cuando él escribe es bueno, pero cuando lo hacen los demás, es una enfermedad.

RODANDO. Después de los tranques del pasado viernes y en lugar de fomentar otras formas de movilidad, la ATTT evalúa regular el uso de “vehículos eléctricos de movilidad personal” o scooters. Eso implicaría exigir licencia (todavía no se sabe de qué tipo) a los conductores. Ojalá no estén buscando cómo darle un billete extra a las escuelas de manejo.

BRINCO. El diputado Popi Varela ha visitado las zonas damnificadas en Herrera, contribuyendo a visibilizar la magnitud del siniestro a través de sus redes. Mientras hacía un recorrido dentro de una vivienda afectada, lo sorprendió una réplica y, más rápido que la alerta de sismo de los teléfonos celulares, lanzó una expresión muy panameña que no dejó duda de que se había asustado. Ni una cámara indiscreta lo habría captado mejor.