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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

DESVÍO. Ya no son rumores: es Ronald De Gracia, un diputado miembro de la bancada del partido de gobierno, quien está señalando que hay una “desviación política” en el reparto de la ayuda humanitaria en Azuero. ¿A qué autoridad le corresponde investigar esto? Pareciera que cada vez que hay un funcionario involucrado, la ley se perdió en el monte.

DESACATO. Desde Colombia, Martinelli dice que muy pocas empresas, bancos y clubes cívicos han hecho donaciones para los damnificados. ¿Por qué no manda los $19.2 millones de la multa de New Business? Imaginen a cuánta gente necesitada ayudaría esa plata.

RETO. El alcalde de Mariato, Ángel Batista, está exigiendo al presidente Mulino que rectifique o que muestre las pruebas de que ha entregado ayuda únicamente a sus copartidarios. Batista sostiene que ni siquiera ha recibido donaciones del Gobierno. Y este no es un “enfermo de las redes sociales”; es un alcalde hablando en nombre de su distrito.

RECONOCIMIENTO. Por cierto, el presidente agradeció ayer a los medios de comunicación e influencers que informan sobre el siniestro. En el lenguaje del Ejecutivo, eso es lo más cercano a una disculpa por los epítetos lanzados el pasado fin de semana.

CHEQUEO. En la Asamblea van a inspeccionar las oficinas de cada diputado. Imaginen cuánto tardarán en las VIP. Si encuentran algún daño, ¿de qué bolsillo saldrá el dinero para repararlo? ¿Del bolsillo de quien disfruta esas estancias de forma exclusiva o del de los ciudadanos?

Captura de la cuenta @cesarkiamco

ALOHA. El representante de Bella Vista, César Kiamco, compartió fotos de su participación en el Campeonato Mundial Ironman de Kona, Hawái, que se celebró el pasado sábado, un día después del terremoto. “¡No me quitan lo baila’o!”, escribió en Instagram. Poco sentido de la oportunidad.

EFEMÉRIDE. Este martes es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, proclamado por Naciones Unidas en 1989. Ojalá que lo tomen en serio.

MAMMA MIA. En el firmamento de la política panameña ha nacido una estrella y está buscando decididamente ubicarse entre los más repudiados. Se trata de alias Chelín, la amiga de Mulino, funcionaria de la Presidencia y presidenta del club de madres de familia del Ejecutivo. En Azuero no la quieren ni ver; prefieren otra réplica antes que encontrársela. Si la mitad de lo que dicen es cierto, ya es lo suficientemente malo.

Esta nota fue modificada a las 10:20 a.m. del 13 de octubre de 2026. En su texto original se identificó a Ángel Batista como alcalde de Macaracas; Batista es alcalde de Mariato...