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¿VICIO OCULTO? El Meduca indicó que 619 escuelas fueron afectadas, 35 de las cuales quedaron dañadas por completo. Tenía que ocurrir un terremoto para que se dieran cuenta de que hay un montón de planteles mal hechas. ¿Quiénes se adjudicaron esos contratos y quiénes recibieron esas obras a conformidad?

‘ERROR’ 1. Ayer, al centro de acopio de Soná, llegó un camión con ayuda humanitaria. Muy bien. Pero, cuando ya habían descargado el contenedor, alguien ordenó que había que empacar todo de nuevo porque esos enseres eran para una actividad de la primera dama, al día siguiente, en Las Minas de Pesé. Después dicen que son los otros los que reparten las donaciones a quien les da la gana.

‘ERROR’ 2. La primera dama explicó que el camión llegó a Soná “por error humano”. Pero Las Minas está en Herrera y Soná, en el sur de Veraguas, bien lejos de ahí. Un poco más y van a dar a Costa Rica. Cuando la primera dama se percató del revuelo que había en las redes por culpa del “error humano”, decidió que la mercancía se quedara en Soná. Y, por segunda vez, la descargaron del camión.

Así son los catres donados por Estados Unidos, el 7 de octubre de 2026. Foto tomada de @USAmbassadorPAN

CARPAS. A propósito de ayuda humanitaria, el 7 de octubre pasado, dos días antes del terremoto, la embajada de Estados Unidos entregó al Conades una donación —valorada en $500,000— de “carpas de alta resistencia, catres, equipos de iluminación y recursos logísticos esenciales para albergues”. ¿Alguien sabe dónde está todo esto?

‘MUCHACHO MALO’. Los efectos de los terremotos se muestran en muchos ámbitos, algunos de ellos inesperados. El pasado sábado, la cantante Olga Tañón casi cancela un concierto en Guayaquil, Ecuador, porque sus músicos quedaron varados en Tocumen. La artista también hizo escala en Panamá, pero salió poco antes del evento telúrico. Al final, le tocó cantar con pista pregrabada.