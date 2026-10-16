Exclusivo

RATONERA 1. El IMA empieza a expedir un aroma rancio. La compra —por $300,000— de queso de la marca Don Rirry es a favor de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (Aproquelpa), a la que pertenece el director del IMA y productor de quesos, Nilo Murillo. De hecho, Murillo fue presidente de Aproquelpa en el año 2020. La compra fue gestionada como una ayuda a las queserías y plantas procesadoras, “que enfrentan situaciones de sobreproducción”. ¿Esto es conflicto de interés o intereses en conflicto?

RATONERA 2. El IMA anunció —vía comunicado— que la compra a Aproquelpa no tiene relación con la emergencia declarada luego del terremoto y que el queso no es parte de los productos que son entregados a los damnificados. Entonces, ¿para quién son? La compra incluye 162,135 unidades de queso Don Rirry. ¿En qué nevera las metieron para que no se dañen?

CHAMA. Ahora somos amigos de Delcy Rodríguez, luego de que Venezuela enviara a 51 especialistas para apoyar en la evaluación de las infraestructuras afectadas. La delegación la encabeza el viceministro de Obras Públicas de Venezuela, Ismael Palencia. La reconciliación es un hecho.

ADIÓS. Se fue Roxana Méndez de la Autoridad Nacional de Descentralización. El marcador de esta semana queda: Méndez: 0; Benicio: 1.

MEDIDAS. El Sinaproc inspeccionó el centro de convenciones Atlapa y recomendó adecuaciones en el teatro Anayansi. Por tanto, se ordenó la suspensión temporal de los eventos en ese espacio.

PRUDENCIA. La Alcaldía de Santiago canceló las patronales del 23 de octubre. En tanto, Las Tablas suspendió su desfile del 8 de noviembre. Seguramente, la decisión será emulada en otros sitios. La plata que pensaban gastar en esas festividades tendrá un mejor uso si se destina a ayudar a los damnificados.