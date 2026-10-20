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TICTAC. En menos de 11 días —solo siete de ellos hábiles— terminan las sesiones ordinarias y todavía no han aprobado el presupuesto general del Estado correspondiente al año 2027. Así que o lo aprueban a la carrera o se van a sesiones extraordinarias. Parece mentira que los funcionarios que más vacaciones tienen en el país siempre necesiten tiempo extra para terminar su trabajo o lo hagan a la carrera.

RECOGIMIENTO. Calle Abajo y Calle Arriba de Las Tablas acordaron suspender el topón del próximo 3 de noviembre. En medio de la tragedia, hasta las tunas rivales han entendido que hay momentos en los que las diferencias deben quedar a un lado. Lástima que algunos políticos y funcionarios hayan preferido hacer exactamente lo contrario con sus adversarios.

CHIFEO. Al alcalde de La Villa de Los Santos, Raúl Montenegro, le ha pasado lo mismo que al de Natá: no le ha llegado la transferencia de $20,000 que prometió el presidente de la República para cada alcaldía. Montenegro es miembro de la coalición Vamos. Hay funcionarios en el Ejecutivo que, cuando se trata de rivalidades, no están ni a la altura de una tuna.

RECONOCIMIENTO. Del alcalde capitalino Mayer Mizrachi se podrán decir muchas cosas, pero seguramente ninguna de ellas será producto de la pereza. Desde que ocurrió el terremoto, puso manos a la obra, ejecutó diferentes iniciativas, visitó a los damnificados… Casi 7,400 donantes han donado $800,000 —la meta es de $900,000—. Algunas empresas aportan $8,000, que es el costo de una “chantin” completa, incluyendo mobiliario, plomería, electricidad, entrega e instalación. Esto es una muestra de que, cuando se quiere hacer el bien, se puede. Eso va hasta con él mismo.

BANANO. Finalmente, el PRD tendrá su jornada de inscripción el próximo 25 de octubre. Por mandato del Tribunal Electoral, se excluyen las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. En Bocas del Toro, se prevé la inscripción del exdirigente bananero Francisco Smith, que por años militó en CD —aunque fue candidato a diputado suplente en el circuito 1-1 por el Panameñista—. Aquí hay gato encerrado.