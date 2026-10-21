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‘SUERTUDO’. Mulino sostiene que los vicepresidentes solo sirven “para conspirar”. Lo dice él, que hasta febrero de 2024 era el candidato a vicepresidente de RM. Cualquiera podría interpretar sus expresiones de ahora como una confesión. Si tanto le disgusta esa figura, entonces que cierre la oficina del “vicepresidente”, que nos cuesta $145,000 al año y nadie la ocupa.

TIRRIA. Camacho ha decidido no esconder más su poco aprecio por su copartidaria y colega Dana Castañeda. Esta semana la acusó de “dañar” y “contaminar” el proyecto de modificaciones del reglamento interno de la Asamblea, ya que fue ella -según Camacho- quien tuvo la idea de incluir la gestión de proyectos comunitarios con fondos del presupuesto general del Estado. ¿Por qué Camacho cuenta todo eso ahora y no cuando el país entero advertía la deformación de un proyecto que estaba supuesto a mejorar el funcionamiento de la Asamblea?

BIPOLARIDAD. Benicio habla de eliminar el subsidio electoral, pero cuando el tema fue expuesto en la Comisión de Gobierno —que él preside— por los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y el propio Camacho, no les hizo caso. Sus intenciones van cambiando a fin de enredar el debate.

EXPLICACIÓN. El Tribunal Electoral (TE) aclaró que los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra estaban presentes en el pleno legislativo el pasado lunes porque se les hizo una convocatoria —como proponentes del proyecto de reformas electorales—, no por una cortesía de sala solicitada, como equivocadamente anunció la diputada Shirley Castañedas.

CANAPÉ. Al alcalde Mayer Mizrachi se le ocurrió subastar una cena, con él como anfitrión. El monto recaudado será para el programa “Chantin pa’ la gente”. Luego dijo que mejor no; que, en lugar de una subasta, vendería cada puesto a $5. No debe haber muchos lugares en los que se pueda ir a cenar con $5 y que, además, sobre dinero para donar.