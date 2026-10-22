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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

SECUACES. En los pasillos de la Asamblea, ya se habla abiertamente del compinche entre Benicio, Camacho y Shirley. Pronto podrían llamarle la bancada PRM. Juntos o por separado, tienen en la mira a Popi, Dana y Eduardo Vásquez.

ADVERTENCIA. Shirley Castañedas sostiene que Popi Varela la ha “amenazado” con convertir a la Asamblea en un lugar de “conflictos y diatribas”. Falta ver cómo responderá Varela: si ignora, rectifica o replica.

La diputada Shirley Castañedas respondió en el pleno de la Asamblea a José Luis “Popi” Varela, a quien acusó de amenazarla en redes sociales, en medio de las diferencias por el debate de las reformas electorales.https://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/fgZuB18X9P — La Prensa Panamá (@prensacom) October 22, 2026

ENIGMA. Según Manuel Cohen, los magistrados del Tribunal Electoral, Narciso Arellano y Luis Guerra, estaban en el pleno legislativo atendiendo una “cortesía de sala”, la noche del pasado lunes. Pero el Tribunal Electoral ha dicho que no, que a los magistrados se les convocó formalmente como proponentes del proyecto de reformas electorales. Dos versiones muy distintas. Así que aquí o miente el vicepresidente de la Asamblea o mienten los magistrados del TE. Ninguna de las dos opciones es buena.

Manuel Cohen explicó que la invitación a los magistrados del Tribunal Electoral al pleno de la Asamblea buscaba consultar si el debate de las reformas electorales podía posponerse hasta enero sin inconvenientes en los plazos.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/Dfvx6OQKJ3 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 22, 2026

PREGUNTA. El diputado Ernesto Cedeño volvió a preguntar quién dio la “orden superior” para que los agentes policiales fueran a fastidiar a las dos personas que sostenían un letrero con la frase “Te tengo un bochinche”, a las afueras de Santiago. Que Cedeño no insista mucho, porque se los mandan a él.

MININO. Dice Benicio que, el día del terremoto, estaba en una mina en Chitré. ¿Qué hacía en un yacimiento? ¿Acaso ya tiene su propia concesión? Si es así, a nadie debería extrañarle eso. Por cierto, Benicio sostiene que los partidos políticos sirven “para lucrar”. Será que no quiere competencia.