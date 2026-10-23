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‘RESPETO’. Shirley Castañedas le dijo a Popi Varela que, como mujer y política, merece respeto. Tiene toda la razón. Pero el 11 de octubre de 2021, durante el juicio por el caso pinchazos, hubo una gresca entre Varela y Martinelli, momento en el que Castañedas lanzaba insultos y expresiones muy decadentes para reproducir en este espacio. ¿Y ahora dice que Varela es un irrespetuoso? Cómo cambian los tiempos…

¿Y ahora dice que Varela es un irrespetuoso? Cómo cambian los tiempos…



Video: tomado de redes

Lea #LasGlosas completas en https://t.co/PndWxL21tm pic.twitter.com/xXpKck6S09 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2026

MIAU 1. Benicio ha pedido que la Contraloría realice auditorías al subsidio electoral que han recibido los partidos políticos en los últimos 15 años. Ese periodo coincide con casi toda su presidencia en el PRD: encabeza el CEN desde el año 2012. Pero Benicio no es tan tonto como para ahorcarse con su propia mano (en este caso, lengua), ya que el representante legal del PRD (y por tanto, quien debe rendir cuentas) no es su presidente, sino el secretario general. Balbina debe estar preparando ya el café para recibir a los auditores.

Foto: LP/Elysée Fernández

MIAU 2. Balbina ya recibió la nota de la Contraloría en la que le comunican el inicio de la auditoría. ¿Será que ahora Benicio es Bolo y Bolo es Benicio?

DESAIRE. El alcalde de Santiago, Eric Jaén, de MOCA, tampoco ha recibido los $20,000 que el presidente Mulino prometió hace una semana. Santiago es la cabecera de Veraguas, provincia en la que está la mayor cantidad de albergues (41 en total) y que concentra seis de cada 10 personas albergadas como consecuencia del terremoto en todo el país. Por si fuera poco, registran una víctima fatal. ¿Por qué no le transfieren los fondos prometidos al alcalde Jaén? ¿Acaso esta gente no existe para el Ejecutivo?

El alcalde de Santiago, Eric Jaén, aún no recibe los $20,000 que prometió el presidente Mulino.https://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/8ju0pHilxr — La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2026

MANDAMÁS. Ayer, en el centro de acopio de Las Tablas, instalado en el estadio Flaco Bala Hernández, un equipo de La Prensa avistó a Chelín, fiscalizando toda la mercancía que entraba y salía del lugar. Y los alcaldes de Mariato, Natá y Santiago, padeciendo...

Mercedes “Chelín” González González, mamá del director del Idaan, Antonio Tercero González. Foto: LP/Alexander Arosemena

CORDURA. La Gobernación de Panamá canceló la ceremonia de quema de banderas y las alcaldías de Penonomé y Olá anunciaron que no habrá desfiles. Estas decisiones son consecuentes con lo que ha ocurrido. El país no está para festejos.