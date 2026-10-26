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ESPANTO. El ministro Felipe Chapman regresa este lunes a la Asamblea para la discusión del presupuesto del Estado para 2027. La semana pasada, Chapman tuvo una previa de la noche de brujas en la Comisión de Presupuesto. Esa vez no se lo llevaron al cuartito, sino “al quinto piso”, donde están las oficinas de la presidenta de la Asamblea. Y ahí lo habrían torturado. No se sabe cuál fue el resultado de eso, pero posteriormente, la diputada presidenta envió un comunicado para anunciar que la comisión ha sido convocada para hoy, a las 9 a.m. Ojalá se les haya pasado el efecto de la manzana envenenada.

UNIDAD. Como si fuera una familia disfuncional, de esas que se quieren pero no se pueden ver, los diputados de varias bancadas (Ronald De Gracia, Jorge Herrera, Shirley Castañedas, Eduardo Vásquez, Ariana Coba, Crispiano Adames, entre otros), junto con funcionarios del Legislativo, incluidos el secretario y la subsecretaria general, se presentaron en la Teletón 20-30 de Chitré para entregar una donación de $52,624. Excelente aporte. Ojalá también dejaran de inflar el presupuesto de la Asamblea. Eso le cuesta mucho más al Estado que la cantidad que donaron.

TRANSFERENCIA. El contralor Anel Flores donó su salario de octubre, noviembre y diciembre, incluido el décimo tercer mes, a la Teletón. Se ganó a varios jefes de entidades…

DEUDA. El director de la CSS, Dino Mon, escribió una extensa carta para pedir perdón a las víctimas del dietilenglicol y a los familiares de aquellos que murieron por culpa del envenenamiento. Muy bien. Hay chivos expiatorios que también merecen una disculpa.

BANANERA. El PRD llevó a cabo su jornada de captación de adherentes. El partido instaló varias mesas de inscripción en la sede del virtualmente inexistente Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana), en Changuinola. Francisco Smith, el secretario del Sitraibana, se inscribió escoltado por Benicio. Al que le quedaba duda de quién estaba realmente detrás de los disturbios y destrucción en Bocas del Toro el año pasado, ahora que saque sus propias conclusiones.