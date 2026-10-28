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ABUELITOS. La Dirección de Carrera Administrativa está haciendo un censo para conocer cuántos jubilados hay en la planilla del Estado. Por esa razón, ha pedido a los jefes de Recursos Humanos de cada ministerio, dirección o entidad que remitan la lista con aquellos funcionarios que ya están pensionados. Que no se les olvide incluir al presidente.

HAUNTED MANSION. El pleno legislativo sesionará el próximo viernes 30 y sábado 31 de octubre. Así pueden cerrar el periodo de sesiones a medianoche y formar su aquelarre. Ni siquiera tienen que decorar el pleno: basta con que cuelguen en cada curul una copia del proyecto de presupuesto que van a aprobar. Pocas cosas son tan atemorizantes como esa. Además, hay un montón de diputados que no necesitan disfraz.

MISTERIO. La Asamblea Nacional fue desalojada luego del sismo de 5.7 registrado en la mañana de ayer. Habría sido una buena oportunidad para contar a las 8,308 personas emplanilladas que supuestamente laboran ahí.

TORTURA. La susceptibilidad puede ser utilizada como una táctica para desviar la atención. El ministro Felipe Chapman dijo sentirse maltratado en la Comisión de Presupuesto, pero todavía no queda claro por qué el MEF presentó modificaciones por $450.8 millones, si las recomendaciones de la Asamblea eran únicamente por $186.8 millones. Chapman sostiene que en su casa no le enseñaron a mentir, pero este no es un presupuesto familiar; es el presupuesto general del Estado. Su responsabilidad es explicar y responder aquello que le preguntan.

PELOTÓN. Hasta ahora, se han presentado por lo menos siete anteproyectos que tienen relación con los daños y los damnificados del terremoto del 9 de octubre, pero ni uno solo ha sido prohijado. Lo que deberían hacer es equipar al ejército de gente que tienen emplanillada en la Asamblea y enviarla a reconstruir las zonas afectadas.