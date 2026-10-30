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VORACIDAD. En toda historia de terror, el monstruo surge donde uno menos se lo espera. Pero en la Asamblea, casi siempre emerge de la misma curul. De las entrañas de Benicio brotó la cifra de $172 millones. Según él, esa es la cantidad anual que necesita el Legislativo para funcionar, es decir, para pagar planillas. ¿Qué más quiere? ¿Un presupuesto para hacer un segundo piso en sus oficinas VIP y llenarlo de botellas?

THRILLER. La víspera de Halloween es el momento perfecto para que broten los engendros. La alargada mano peluda de Benicio trajo la modificación al proyecto de presupuesto, que permitirá eximir de la aplicación de la ley de contrataciones públicas al MOP, el Meduca, el Mingob y a aquellas entidades que “atiendan asuntos de interés general de derechos poblacionales”, en compras por hasta $1 millón. Pero a la bancada del mal le faltaba un voto para aprobar su entuerto. Así que se llevaron a Neftalí Zamora al cuartito del salón Thelma King. Algo muy tétrico debe haber ocurrido ahí, porque convencieron a Zamora y así lograron los 36 votos necesarios. Parece que este diputado ha decidido dejar de guardar las apariencias y despojarse del disfraz.

PRÉSTAMOS. El fideicomiso de emergencia administrado por el BNP podrá financiar a las empresas que construyan viviendas para los damnificados del terremoto. ¿Por qué no contratan a constructoras que ya tengan liquidez? Algunos afectados quieren asumir la construcción de sus casas. Para estos casos, no estaría mal un programa de entrega de materiales, con un acompañamiento que facilite asesoría técnica. Circunstancias como estas exigen soluciones inmediatas.

REGAÑO. Parece que a Marta se le está pasando el embrujo. En sus redes sociales, calificó de muy irresponsables a quienes —“sin estar en el país”— critican la ayuda brindada a los damnificados. Pero uno de los principales detractores del manejo de la emergencia ha sido su esposo. Quién los entiende…

JOKER. Como cada mes, el rector de Unachi, Absel Navarro, regresó a la Comisión de Presupuesto para pedir fondos para pagar los salarios del personal y las cuotas a la CSS. Esta semana le aprobaron $4.4 millones. ¿Y Etelvina? Bien, gracias.