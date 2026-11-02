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MENSAJE. Crispiano Adames no votó a favor de la propuesta de Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen para ampliar la lista de instituciones que quedan excluidas de cumplir con la ley de contrataciones públicas. Que tome distancia de estos disparates podría interpretarse como un movimiento preparatorio para disputar el control del PRD a Benicio.

NEGACIÓN. Por cierto, Benicio Robinson ha dicho que en 40 años como diputado jamás ha cobrado viáticos ni se ha ido de viaje. Tampoco utiliza las planillas cash back porque —según él— no las “necesita”. Después de todo, ¿cuándo alguien ha recibido cash back por necesidad? Seguramente, el que lo necesita es aquel al que le quitan buena parte del salario.

SANCIONES. El presidente Mulino anunció que este lunes firmará las leyes que amplían los descuentos a los jubilados y que adoptan el presupuesto general del Estado para 2027. Qué ironía: cuando hay trabajo normalmente, se la pasa fuera del país; cuando todo el mundo está en modo asueto, él va a trabajar.

DISTINCIÓN. Julio Linares Franco será el orador de los actos de este lunes 2 de noviembre en el cementerio Amador. Linares se ha distinguido, entre otras cosas, por ser un ferviente adversario de la “historia negra” de Panamá. También por no tener pelos en la lengua, así que podemos esperar un discurso vigoroso.

NÚMEROS. Según las cifras que maneja el Tribunal Electoral, entre el 23 y el 30 de octubre el PRD sumó 12,918 nuevos adherentes. Eso no solo es mucho menos de lo que había anunciado la cúpula del partido; es apenas el 12 % de los que, según el Tribunal Electoral, han emigrado de allí desde las elecciones de 2024. A ese ritmo, en 2028 habrán perdido más de 213,400 miembros y habrán sumado tan solo 25,800.