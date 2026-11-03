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‘POBLACIONAL’. El diputado Ernesto Cedeño prepara una demanda de inconstitucionalidad contra la recién sancionada Ley 563, que adopta el presupuesto general del Estado para el año 2027. En particular, Cedeño cuestiona el artículo que permite que cualquier entidad que quiera atender “un asunto de interés general de derechos poblacionales” pueda hacer gastos por hasta $1 millón, sin cumplir con la ley de contrataciones públicas. Con esa excusa, hasta la Asamblea podría aparecer con una supuesta compra “a beneficio de la población” y gastar $1 millón a su antojo. ¿Qué más nos van a quitar?

A FAVOR. Por cierto, Neftalí Zamora no es el único “independiente” que votó por la propuesta de Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen. También lo hizo Carlos Saldaña, otro antiguo integrante de Vamos. Aunque uno quiera pensar en darle el beneficio de la duda, su acción no dejó mucho margen para eso.

CHU-CHU... Ya que hablamos del presupuesto, el Ministerio de la Presidencia ha contemplado casi $10 millones para el proyecto del tren que conectará Panamá y David. ¿Cuánto combustible va a consumir ese tren antes de que pongan la primera pulgada de riel?

PLAZO. Hace una semana, el presidente Mulino anunció que la construcción de viviendas para los damnificados del terremoto se extendería hasta marzo de 2027. Sin embargo, ayer anunció que esperaba completar este proceso antes del 31 de diciembre. Por fin, ¿cuál es la fecha correcta? Ojalá no estén jugando con la esperanza de la gente.

RESABIO. En Venezuela, Delcy Rodríguez adelantó la celebración de la Navidad. Esa costumbre es una herencia de Maduro. Esto es una prueba de que todavía no han desmantelado por completo el aparato del régimen chavista.