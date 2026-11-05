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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

LODGE. El PRD pretende adquirir una casa en Boquete, valorada en $138,000, con fondos del subsidio electoral. Si se resta a los extranjeros residentes de la circunscripción, esa debe ser la inversión más cara por elector. Lo malo es que usan dinero de los contribuyentes para eso.

AL FIN. El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, anunció que finalmente, el 27 de octubre, recibió el apoyo de $20,000 que el presidente había anunciado para cada alcaldía. Tardaron 12 días en hacer la transferencia. Si fuera un accesorio para el helicóptero nuevo, seguramente la plata habría llegado antes que la pieza.

CHILEA. El presidente Mulino solicitó “confianza y paciencia” a los damnificados del terremoto. En cuatro días se cumple un mes. Es un poco tarde para pedir paciencia.

BANDERA. La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, fue la abanderada en los desfiles del 4 de noviembre en Vista Alegre, Arraiján. ¿A quién se le ocurre hacer estas escogencias? Una designación así debería venir con una advertencia de aviso político pagado.

PH. El Consejo de Gabinete autorizó al BNP a comprar 10 locales en el Market Plaza, en Costa Verde, La Chorrera, a un costo de $3.38 millones. En esa misma plaza comercial ya hay oficinas del Tribunal Electoral y del Ministerio de Trabajo. Van a convertir el inmueble en el Plaza Edison de Panamá Oeste.