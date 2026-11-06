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EL DEMOLEDOR. El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció la demolición y reconstrucción de 85 escuelas afectadas por el terremoto del 9 de octubre. En casi un mes, han demolido apenas tres. A ese ritmo, les tomará más de dos años derribar las restantes.

BESTIE. El presidente Mulino anunció que Sebastián Peña es un amigo al que “valoro y valoraré siempre”. Según él, Peña ama y defiende a Paraguay. En vez de exigir que la justicia ponga todo su peso sobre los responsables de la desgracia económica que ahora aqueja a la mitad de los habitantes de ese país, a uno de ellos le manda felicitaciones y alabanzas. Ojalá este no sea un mensaje en clave Morse para ofrecer algún tipo de asilo.

ECOSISTEMA. Finalmente, la Asamblea aprobó por insistencia el proyecto que flexibiliza la protección de los arrecifes coralinos y, acto seguido, el Ejecutivo sancionó y publicó la nueva ley en la Gaceta Oficial. Pero la Constitución indica que, cuando un proyecto ha sido vetado por inexequible y la Asamblea insiste en su adopción, tiene que ser enviado a la Corte Suprema de Justicia, que deberá tomar una decisión definitiva. ¿Será que esta gente ya hizo una reforma constitucional y no se lo ha comunicado al resto del país?

QUEJA. En la reunión anual de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), en La Haya, el diputado de RM, Ronald de Gracia, denunció haber recibido amenazas de la embajada de China en Panamá en dos ocasiones, ambas mientras realizaba un viaje a Taiwán, el año pasado. De Gracia —que es copresidente por Panamá de IPAC— también contó que muchos ciberataques a entidades panameñas se originan en Asia. Mucho ruido en La Haya, pero, ¿qué ha hecho en Panamá para enfrentar esas amenazas? ¿Dónde están sus propuestas? ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado sobre esa materia?