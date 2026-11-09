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RING-RING. Este lunes, el presidente Mulino hablará con Pedro Alliana, el nuevo presidente Paraguay. Alliana era el vicepresidente del depuesto Santiago Peña. Casualmente, hace tres semanas, Mulino decía que los vicepresidentes solo sirven para “conspirar”. ¿Qué irá a decir ahora? Dios quiera que no se le ocurra exclamar que tenía razón.

RETO. La Contraloría ha creado una “unidad de fiscalización de emergencias”. En todas las entidades ya existe una oficina de control fiscal. Y ni así… ¿Ya saben cómo va a operar esa unidad a partir de enero, cuando cualquier institución pueda hacer gastos por hasta $1 millón al margen de la ley de contrataciones públicas, con solo invocar alguna situación “fortuita”, de urgencia o de atención “prioritaria”? Ojalá que sí.

UENO. Como frecuentemente sucede, apenas ocurrió lo de Ueno Bank, salieron algunos conspiranoicos a difundir teorías falsas sobre el uso de los fondos de la CSS. La Caja, por una vez, salió a tiempo a confrontar esos comentarios para aclarar que el regimen de administración de sus fondos ni se parece al de Paraguay. Parece mentira que no basta con los problemas propios, para que ahora algunos ociosos pretendan propagar temores basados en las desgracias de otros. Ya está ueno.

TRANSPARENCIA. Antes de que el papa León XIV llegara a Uruguay, el Ministerio del Interior de ese país mostró en sus redes los drones y otros equipos de seguridad que adquirió para fortalecer la vigilancia del pontífice. Si otras naciones divulgan sin reparo la tecnología que utilizan, ¿cuál es la razón para que Panamá lo esconda todo? Ojalá no sea la misma que hacía que ocultaran esa información en el periodo 2009-2014.

CIFRAS. UNE, el proyecto político de Martín Torrijos, apareció por primera vez en el informe de adherentes del Tribunal Electoral, con 2,042 inscritos. Para ser reconocido como partido, necesita por lo menos 45,503 firmas. Falta mucho todavía para llegar a la meta.