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X. Parece que al presidente Mulino no solo le gusta restringir la información del avión presidencial, sino también la de su cuenta en X. El periodista Álvaro Alvarado indicó que ha sido bloqueado por Mulino en esa red social. Si no quería que la gente supiera en qué anda, ¿para qué aceptó que lo metieran a presidente?

BUSINESS. Ajústense los cinturones, ahora que más funcionarios podrán viajar en clase ejecutiva a partir de enero de 2027. En la lista de pasajeros con upgrade están los administradores de instituciones del sector descentralizado y los gerentes de empresas públicas. El primer grupo incluye a 44 entidades y el segundo, a 17. Así, de un plumazo, hay 61 funcionarios beneficiados, a los que hay que agregar cuatro superintendentes y cuatro gerentes de bancos estatales. Si así están viajando los subalternos, qué estará haciendo el jefe de todos ellos con el avión presidencial…

SANTA 1. La junta directiva del Idaan ha aprobado un “incentivo” navideño para el personal -eventual y permanente- que gane hasta $3,000 al mes. Cada uno recibirá $200 de regalo, lo que totaliza $644,200. El bono se repartirá sin tomar en cuenta la productividad o alguna evaluación. Así que a todos les va a tocar, hagan su trabajo bien o mal.

SANTA 2. La directiva del Idaan también autorizó pagar un “ajuste salarial” que estaba pendiente desde el año 2017, a favor de 1,579 trabajadores. Ese ajuste representa un gasto de $1.9 millones. Para que vean que sí hay chen chen.

¿RESENDE? Este lunes, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destituyó a Darcy Flores, quien había reemplazado a Jorge Gantes en la Notaría Primera. Debe haber ocurrido algo muy truculento, puesto que, al final, estuvo apenas 10 días en el cargo, de los cuales solo dos fueron hábiles.