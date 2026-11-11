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TRANQUILOPA. El 12 de marzo de 2023, el paraguayo César Astigarraga, presidente de Itti —una empresa de tecnología que prestaba servicios a Ueno Bank—, estuvo en Panamá para participar en el Ironman. En la clasificación general, quedó en el puesto 87. En aquella época, Ueno todavía no era un banco y Mulino no era presidente. Y probablemente Peña no era su amigo.

BURLA. Dice Shirley Castañedas que, por más de 15 años, la Asamblea ha operado con un presupuesto anual de $170 millones. Pero ese nunca ha sido el monto original que les han asignado cada vez que aprueban el presupuesto. Eso significa, entonces, que tienen más de 15 años burlándose del país.

PLOP. El partido Panameñista se disculpó públicamente por haber utilizado la foto de una influencer acusada de presunta estafa en un aviso conmemorativo de las fiestas del 10 de noviembre. Después de todo, ¿por qué tenían que utilizar a una “modelo”? ¿Acaso a lo interno del partido no hay nadie apto para ilustrar un afiche?

DIMEQUETEDIRÉ. El ministro de Economía, Felipe Chapman, señaló que el nuevo rector de Unachi, Absel Navarro, no ha atendido los cambios acordados para adecentar la universidad. Navarro —que prometió que hará una conferencia de prensa este miércoles— replicó que no puede modificar los salarios ni destituir al personal permanente. ¿Entonces? Este parece ser el comienzo de la nueva temporada de la serie de la Unachi. Prepárense para maratonear.

PODER. Cualquiera puede presidir el Colegio Nacional de Abogados (CNA). Y la mejor muestra de esto es la nómina encabezada por Alex Hepburn, antiguo asistente de Gaby Carrizo y expresidente de la Autoridad Nacional de Descentralización en el gobierno pasado. Acompañando a Hepburn están Holanda Polo —defensora de antisociales de alto perfil— e Itzel Chen, cónsul en Tailandia durante la administración de Cortizo. Si Benicio quiere tomar el control del CNA, solo tiene que poner a votar a todos los asesores de la Asamblea que están afiliados al gremio. Solo así gana. A los que creen que no se puede caer tan bajo, aquí tienen una prueba.

LLAMADA. El presidente Mulino advirtió que él no solicitó la llamada telefónica con Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay, “como hay un medio por ahí que dijo”. Muy bien. Invariablemente, es curioso que Mulino fuera el último en escribir favorablemente sobre Santiago Peña y ahora sea uno de los primeros en hablar con Alliana. En una serie policíaca, eso sería muy sospechoso.