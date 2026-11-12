Exclusivo

FAKE 1. La Asamblea sostiene que, en los últimos 15 años, ha funcionado con un presupuesto “cercano” a los $175 millones anuales. Las cifras indican otra cosa. En 2011, se le asignaron $66.9 millones. Para 2014 (año electoral…), tenía un presupuesto, por ley, de $65.6 millones, pero fue modificado hasta elevarlo a $88.1 millones. En 2019 (otro año electoral), se le aprobaron $123.2 millones y gastó $128.8 millones. Y así progresivamente. Este año empezó con $98.7 millones y ya va por $203.5 millones. Y todavía sacan comunicados y nos miran como si hubiese que darles las gracias.

FAKE 2. Otra falsedad: la Asamblea alega que tiene 15 comisiones que trabajan permanentemente, incluso cuando no está en sesiones ordinarias. Pero el año pasado, el secretario general de la AN, Carlos Alvarado, envió una circular a los diputados para “recordarles” que durante el receso legislativo (mayo-junio y noviembre-diciembre), las comisiones supuestamente no pueden prohijar anteproyectos ni aprobar proyectos en primer debate, a menos que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias. Por tanto, no hacen nada. Son los únicos funcionarios que trabajan ocho meses al año, pero cobran por 12 (13, si se cuenta el XIII mes). Y aun así, se quejan cuando alguien les reclama.

ALTO. Al presentar su renuncia como director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh contó que hay un pabellón en La Joyita, identificado como el sector C, al que no se le permite ingresar. Por algo será…

VEREDA. El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, anunció que solicitará la suspensión del Acuerdo Municipal 316, sobre el diseño de las aceras y otros espacios públicos. El acuerdo impone multas por incumplimiento de hasta $5,000 y comenzó a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial, el pasado 30 de octubre. La multa debería hacerse extensiva a aquellos funcionarios que autorizaron los trabajos y las estructuras que ahora deben retirarse.