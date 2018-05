TRANSPARENCIA. No uno, sino dos, son los contralores que han militado y/o trabajado para gobiernos del PRD que exigen que los diputados -incluidos los del PRD- rindan cuentas sobre el uso de la planilla de los 30 mil dólares para cada honorable: Carlos Vallarino y Federico Humbert. Señores del PRD, recuerden sus propios principios éticos: “Transparencia y rendición de cuentas de directivos y autoridades”. ¿O es que ustedes dicen una cosa y practican otra?

PERLA. Y, por si no lo han leído, ahí mismo donde enumeran sus principios éticos, dice lo siguiente: “Debemos realmente cambiar de actitud y demostrarle con hechos a la ciudadanía que el PRD representa la mejor opción para mejorar las condiciones de vida de todos los panameños”. Ya tienen por donde empezar: rindan cuentas.

FAMILIA. Absalón Herrera, el diputado de Guna Yala que tiene un lío con sus partidas circuitales en Playa Leona, contaba con una empresa que le “vendía” las bolsas con alimentos a esa junta comunal. De nombre muy apropiado (Negocios Herrera), la preside su hermano, Afranio Herrera, que fue embajador de Panamá en Bolivia en el año 2012. Y en la directiva de la sociedad también aparecen el representante de Tubualá, Gilberto Gómez, y el precandidato a representante en Aligandí, Isaac Show, que -junto con otros dos directores de Negocios Herrera (Teobaldo Jones y Galileo Alfaro)- son asistentes de Absalón. No hay que negarle a Herrera que su generosidad es grande... con la plata de nuestros impuestos...

EL PUEBLO PRIMERO. Como todo termina siempre por saberse, se ha descubierto una familia que vive gracias a la generosidad del Gobierno Nacional. Por ahí no faltará quien diga que no es nepotismo, porque no trabajan en la misma institución. Pena debería darles que tengan que vivir a punta de favores políticos. A la señora gobernadora de Veraguas y sus dos hijos- uno que dirige la ATTT-, recuerden el viejo adagio: pueblo chico, infierno grande. Antai, ¿buenas?

OTRA VEZ. Ayer Riccardo Francolini volvió a excusarse de la citación que tenía para rendir indagatoria por el caso Jal Offshore. ¿Qué será lo que no quiere decir? Que su abogado tuviera otra diligencia que atender a esa hora, no parece una excusa válida. Después de todo, ¿no tenía Francolini otro defensor al inicio de este proceso?