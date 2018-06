CONTRASTE (PARTE 1). 364 días después de que Ricardo Martinelli fuera capturado en Miami, buena parte del país se escandalizó con la alegada condición de salud del expresidente. Lo que la mayoría no recuerda es que este cuento ya se lo echaron al juez Edwin Torres y todos sabemos lo que pasó: le mandaron a terapia en el mismo Centro de Detenciones Federales. Lo insólito es que aquí, en la primera noche en Panamá, ya parece haberle funcionado la pataleta. Después nos preguntamos por qué nuestra justicia anda así.

CONTRASTE (PARTE 2). A propósito del recién llegado, pocas horas después de haber aterrizado ya contaba con una “suite” en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás. Qué impactante, por decir lo menos, es el contraste de esa atención con las escenas que medios de comunicación han presentado de pacientes hospitalizados en pasillos de nosocomios estatales por falta de espacio y otras hierbas aromáticas de nuestro sistema de salud. Los hemos visto con venoclisis colgadas en el marco de una ventana, mientras sus familiares los acompañan en el piso. Hasta en esto tiene que pagar el pueblo el precio de lo que nos hacen nuestros gobernantes.

BOTELLAZO. La noche del pasado lunes, cuando los asistentes abandonaban la Corte Suprema después del acto presidido por el magistrado de garantías Jerónimo Mejía, una mujer –vestida igual que otros simpatizantes que fueron llevados a arengar al Palacio de Justicia– agredió a Balbina Herrera cuando le arrojó una botella plástica con agua. Y para que no quedara duda de sus intenciones, la insultó. Esto ya habría sido bastante malo si no fuera porque sucedió ante la indolente mirada de agentes uniformados que ni se inmutaron. El ejemplo lo dio Herrera, que no respondió a su agresora ni increpó a los agentes. Y esto es solo el día 1.

CONFLICTO. El pasado lunes se inició el proceso para conocer las vistas presupuestarias de 88 entidades del Estado, lo que incluye, obviamente, a la Asamblea Nacional. ¿Esta vez será el Ejecutivo tan complaciente con las planillas de los diputados como lo fue antes? La gobernabilidad parece tener un precio, y el que no paga... bueno, se expone a lo que está pasando hoy.

SEGUIDORES. La partida 172 (la llamada cash back en la Asamblea) empieza a ponerse popular. El pasado 18 de mayo, el Consejo Municipal de Macaracas aprobó crear su propia partida 172, para lo cual le quitó plata a otras. Como también aumentaron los fondos de otras partidas, no está claro de dónde provino el dinero: si de la de alimentos, de la de útiles deportivos o de la de donativos (no podía faltar este renglón). Así dan el ejemplo los padres de la patria.